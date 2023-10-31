以巴衝突｜世銀警告：中東衝突升級或令油價大幅飆升

世界銀行（World Bank）10月30日表示，由於經濟增長放緩導致需求減少，預計第4季全球油價平均每桶90美元，明年將降至平均每桶81美元，但警告中東緊張局勢升級可能令油價大幅飆升。



世銀最新發布的大宗商品市場展望報告指出，自以色列與哈馬斯爆發衝突以來，石油價格上升約6%，農產品、大多數金屬及其他大宗商品價格，差不多沒有變化。

針對中東局勢，該報告根據1970年代以來的歷史事件，概述了三種影響石油供應的風險情景。世銀假設，如果中東衝突導致「小規模中斷」，每日石油產量減少約50萬至200萬桶，將推動油價在第4季升至每桶93至102美元。

假如出現「中度中斷」，大致相當於2003年的伊拉克戰爭，每日全球石油供應減少300萬至500萬桶，預計油價將推高至每桶109至121美元之間。

假如出現「大規模中斷」，情況接近於1973年阿拉伯石油禁運時的影響，全球石油供應將每日減少600萬至800萬桶，將在初期推動油價升至每桶140美元至157美元，漲幅達到75%。

世界銀行副首席經濟學家Ayhan Kose表示，油價如果持續上漲，必然意味著糧食價格上漲，將推高許多發展中國家已經較高的食品價格。