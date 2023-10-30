加沙衝突｜無國界醫生呼籲立即停火　國際領袖行動軟弱遲緩

聯合國大會近日通過有關加沙的決議案，無國界醫生指各國領袖的行動太軟弱遲緩，對於活在無差別暴力下的民眾而言，一項不具約束力的決議根本沒有任何作用；國際社會必須採取更強而有力的行動，敦促以色列停止暴力行為。組織再次呼籲立即在加沙停火，防止出現更多人命傷亡，並須允許急需的人道物資送往該區。



自上周五（27日）以來，以色列軍隊的轟炸加劇至前所未有的程度：加沙北部被夷為平地，而整個加沙地帶遭受襲擊，平民無處避難。當地的通訊一度全面中斷，進一步限制統籌和提供醫療人道援助的能力，無國界醫生曾與大多數巴勒斯坦員工失去聯繫。

我們的巴勒斯坦同事繼續在加沙的醫院工作，例如加沙城的希法醫院（Al-Shifa），但醫院因擠滿病人而不勝負荷，另外亦有數萬人在醫院尋求安全避難所。故此，以色列軍方要求醫院撤離的命令既不可能做到亦很危險。

一名男童在加沙因空襲受傷,獲治療後與父親相擁。（無國界醫生提供）

無國界醫生國際主席賀曆圖醫生（Dr Christos Christou）表示：「無助的人們正遭受可怕的轟炸。家家户户無處可逃或藏身，他們正面對地獄般的情況。我們現在必須停火，同時亦需要立即恢復當地的水、糧食、燃料、醫療物資和人道援助。」

多間醫院的醫療物資快耗盡。昨天（29日），在埃及紅新月會的協調下，無國界醫生捐贈的26噸醫療物資已透過世界衛生組織的專機成功送往埃及，這批醫療物資可應付800宗外科手術，並將運往加沙的醫療設施。無國界醫生與加沙的多間醫院一直保持長期合作關係。

由於以色列軍方對加沙實施全面圍困超過三星期，當地的醫療設施已擠滿病人，醫療物資亦相當短缺，因此這批物資需要盡快運抵當地。賀曆圖醫生表示，無國界醫生已準備好提升在加沙的救援能力，我們運送醫療物資的團隊已隨時待命，只要條況許可，能立即進入加沙支援緊急醫療工作。然而，他強調若當地繼續遭受密集和猛烈的轟炸，任何增加醫療援助的努力只會是徒然。

加沙境內的轟炸持續,數百人於醫院外避難，無國界醫生團隊為他們檢查健康狀況。(無國界醫生提供)

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

因以色列擁有穩健的緊急和醫療服務，無國界醫生目前在該國並未開展任何醫療項目，但曾向以色列的醫院表示願意支援他們治療當地的大量傷者。我們目前僅在巴勒斯坦地區開設項目，因此我們基於組織在當地的病人和員工的親身見聞而報告有關情況。

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