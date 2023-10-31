美國工潮｜大型連鎖藥房員工罷工3天　料多達5000人響應

在美國汽車業罷工可望落幕之際，CVS Health Corp和Walgreens Boots Alliance旗下的連鎖藥房，部份員工從10月30日開始，發起為期三天的罷工，要求公司改善工作條件、招募更多員工等議題。這次罷工被組織者稱為「Pharmageddon」，是藥劑師在一個多月內的第三次罷工。



9月份，堪薩斯城CVS商店的一些員工舉行了為期兩天的罷工。而本月早些時候，Walgreens的員工也舉行了另一次罷工。

Walgreens前藥劑師、罷工組織者之一傑羅明斯基（Shane Jerominski）表示，部份商店目前人手嚴重不足，令開發處方藥物滯後，預計員工還要忙於應付疫苗接種服務，令工作環境更為惡劣。

傑羅明斯基估計，這三天將有多達5,000名藥房員工罷工。但由於缺乏工會，受影響的商店和參與員工人數，目前尚不清楚。他表示，組織者還希望為技術人員爭取更高的薪酬，以及更一致的工作時間，這些技術人員在藥劑師的監督下，負責為患者查找、分發、包裝和貼上處方藥物的標籤。

據社交媒體貼文稱，一些藥劑師還計劃在羅德島州的CVS總部，以及位於伊利諾州的Walgreens總部外集會。

CVS的一位發言人表示，其領導層已與藥劑師聯繫，直接解決問題，並進行「持續的雙向對話」。Walgreens則表示，已採取措施幫助其藥房團隊「集中精力為病患提供最佳照護」。