美國汽車工會與Stellantis達協議　通用汽車工潮擴大

美國汽車工人聯合會（UAW）與佳士拿母公司斯泰蘭蒂斯（Stellantis），已於10月28日達成新的薪酬協議，但宣布擴大對通用汽車（GM）的罷工施壓。斯泰蘭蒂斯表示，對於達成協議感到欣慰，歡迎工人返回工作崗位。不過，斯泰蘭蒂斯及福特的新協議，仍須工人投票確認。



工會表示，與斯泰蘭蒂斯達成的協議，跟25日與福特達成的協議相似，包括4年半內加薪25%，其中包括即時加薪11%，以及恢復部份退休福利條款等。與福特的合約一樣，斯泰蘭蒂斯的新合約將有效至2028年4月30日。工會又稱，斯泰蘭蒂斯曾提議在美國裁減 5,000個工作崗位，但工會的罷工改變了這項計劃，預定在4年半內增加5,000個職位。

另方面，由於通用汽車拒絕達成協議，工會指令田納西州Spring Hill引擎廠約4,000名工人，即時加入罷工行列。消息人士指出，由於通用汽車的退休工人較多，若同意提高退休金，會令成本超過另兩家對手。UAW主席費恩（Shawn Fain）表示，對於GM拒絕達成公平協議感到失望。

在新一輪罷工擴大前，通用汽車位於德州、密歇根州、密蘇里州和田納西州的工廠，已有約18,000名工人參加罷工。