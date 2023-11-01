以軍承認空襲加沙北部難民營　稱殲滅哈馬斯指揮官

以色列軍方10月31日承認，當日空襲加沙北部賈巴利亞（Jabalia）一個難民營，稱行動中殲滅哈馬斯一名高級指揮官，以及身處建築物及地底設施內的其他哈馬斯成員。但哈馬斯否認指揮官被殺，形容為毫無根據的謊言。加沙印尼醫院（Gaza's Indonesian Hospital）的人員表示，數噸炸藥轟炸了難民營內的住宅，造成50多名巴勒斯坦人死亡、150 人受傷。哈馬斯則發聲明稱，賈巴利亞有400人死傷。



以軍承認發動空襲，又指轟炸令其他建築物倒塌。以軍指出，哈馬斯對加沙人民漠不關心，故意在民房下建造基礎設施，是要利用平民作為人盾，做法殘忍及野蠻，再次呼籲加沙北部民眾向南撤離。

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賈巴利亞難民營是加沙8個難民營中最大的一個，營地內通道狹窄，建築物殘舊，在以巴今輪衝突之前約有11萬6千人，居住在1.4平方公里的土地上，非常擠迫。

路透社獲得的畫面顯示，轟炸後現場嚴重受損，有深深的彈坑和被毀壞的住宅，民眾徒手在瓦礫堆中挖掘親人，無論是死是活。醫護人員將屍體裹在白布中，在醫院外排成一排，包括哭泣的兒童在內，大批傷者在混亂中被送往醫院。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）31日再次呼籲，需要保護陷入戰事的平民，各方均需要採取相稱措施。