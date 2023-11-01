從電動車、數碼科技到能源　韓國趁中東局勢緊張「悶聲發大財」？

正當以色列在加沙的地面行動標誌着與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰爭進入了「第二階段」，導致整個中東局勢進一步升溫之際。韓國卻無視當地潛在的不穩定性，加強與該地區的商業和經濟聯繫，簽署了電動車製造、數碼開發、能源、基建和造船等一系列協議，急欲在這個嚴重依賴石油與天然氣的地區尋找新機遇。



繼今年1月出訪阿聯酋後，韓國總統尹錫悅上周又先後訪問沙特阿拉伯和卡塔爾。本月22日，尹錫悅與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）共同宣布，兩國已簽署了51個經貿協議，規模達156億美元（約1,221億港元）；加上穆罕默德去年11月訪問韓國時簽署的290億美元經貿協議，總體規模已達446億美元（約3,490億港元）。

至於卡塔爾方面，韓國造船與海洋工程公司（HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering）也贏得了國有企業卡塔爾能源公司（Qatar Energy）價值39億美元（約305億港元）的17艘液化天然氣（LNG）運輸船訂單，這是韓國造船業史上最大的單一交易。

韓國與沙特已簽署了數十個經貿協議，總體規模已達446億美元（約3,490億港元）。(Reuters)

韓國與沙特的經貿合作範圍非常廣泛，涵蓋電動車、通訊、數碼建設、智慧農場、能源等。其中，兩國在能源及戰略領域簽署了7項協議，最具代表性的是韓國電力、浦項控股等企業，就藍氨（blue ammonia）生產合作意向書達成協議；還有韓國互聯網及電子商務巨頭Naver與沙特政府簽署一項價值1億美元（約7.8億港元）的協定，為包括首都利雅德在內的5個沙特城市建立數碼平台，這是該公司在中東地區的首個大型專案。

現代汽車與沙持公共投資基金（Public Investment Fund，PIF）亦簽訂一份價值5億美元（約39億港元）的合同。這家韓國車企和PIF決定成立一間合資企業，在沙特建造一座工廠，從2026年起每年生產5萬輛汽車，包括燃油引擎汽車和電動車。該計畫標誌着全球汽車製造商在中東地區的第一條生產線。

鑑於韓國高度依賴中東進口原油，為確保該國原油供應與儲備，韓國石油公社與沙特國家石油公司也簽署規模達530萬桶的原油儲備合約。此外，作為全球主要武器出口國之一，韓國亦擬與沙特敲定反導彈防禦和火炮武器方面的大規模工業合作。

其中一個重點項目，是現代汽車與沙持公共投資基金簽訂一份價值5億美元合同。這標誌着全球汽車製造商在中東地區的首條生產線。(Reuters)

尹錫悅在沙特的一個投資論壇上表示，「韓國擁有尖端技術和成功產業發展經驗，與擁有雄厚資本和成長潛力的沙特攜手合作，將產生龐大加乘效應」。他進一步強調，將緊追隨沙特國家戰略『2030願景』，以深化兩國的夥伴關係」。

懶理政治 韓國、中東「一打即合」

雖然此行正值中東地區緊張局勢加劇的時刻，惟有韓國專家認為中東大國沙特及區內大多數國家都在強調經濟發展而非政治，將為韓國企業提供機會。峨山政策研究院（Asan Institute for Policy Studies）高級研究員Jang Ji-hyang表示：「現在由於衝突關係，該地區看來很混亂，但沙特、阿聯酋和區內其他國家正專注於經濟務實主義。中東歡迎韓國的投資，因為這符合他們的核心利益。」

Jang舉例指，沙特正耗資5,000億美元（約3.91萬億港元）打造名為「Neom」的未來派城市發展項目，旨在該國西北部建設一個智慧化大城市；而阿聯酋則計劃向火星發射了一枚軌道飛行器。他認為：「這些宏大的計劃與韓國不謀而合，因為韓國擅長建築和技術，並有自己的太空計畫。」去年，韓國成功發射首個月球軌道飛行器 「Danuri」，其搭乘載了SpaceX公司的獵鷹 9 號（Falcon 9）火箭發射升空。韓國目標於2031年之前，通過國產火箭將著陸器送上月球。

尹錫悅上周表明，韓國會留意配合沙特的經濟發展計劃，，以深化兩國的夥伴關係。(Reuters)

事實上，韓國企業對中東地區並不陌生。韓國建築、石油、天然氣和能源等企業過往在當地一直十分活躍。汽車製造商如現代和起亞，以至一些電子公司也有向中東出口。另一方面，沙特和卡塔爾等中東國家也有向韓國供應石油和液化天然氣。

據韓國國際貿易協會的資料，韓國去年與沙特阿拉伯的貿易總額達到465億美元（約3,638億港元）。韓國對沙特的出口額同比增長46.3%，達49億美元（約383億港元），而進口額則同比更增長71.6%，達416億美元（約3,255億港元），出現大幅逆差。去年，該國與整個中東地區的貿易總額為1,269億美元（約9,928億港元），同比增長57.1%，逆差達919億美元（約7,189億港元）。

韓國國內的經濟前景惡化，開拓中東新市場或許是韓國的「新出路」？(Reuters)

財政惡化、政治不穩 尹錫悅唯有「走鋼線」？

誠然，尹錫悅政府之所以冒險在此時加強與中東地區的經貿合作，與韓國國內經濟前景惡化不無關係。近年，韓國不僅面臨低生育、高齡化和低生產率的長期結構性問題，且過度依賴中國經濟，加上中美抗衡對半導體業產生多重限制的挑戰，還有該國財政惡化、官僚主義和政治不穩等問題，也使這個東亞國家面臨嚴峻的挑戰。

經合組織（OECD）預測，該國經濟成長率今年首度降到2%以下的1.9%，明年或進一步下跌至1.7%，落後美國的1.9%，並將是連續第12年下滑。另據瑞士洛桑國際管理學院（IMD）發布的國家競爭力報告，韓國政府效率排名由去年的第36名降至今年的38位，政治穩定性則更從去年的42名滑落到52名；公共財政排名亦從32名降到40名。

撇開為國家「拚經濟」的主要考量，尹錫悅同時還希望透過是次出訪提升國家的國際外交地位。這位韓國總統還與穆罕默德共同針對以色列、巴勒斯坦衝突以及朝鮮半島情勢發出聲明，提高韓國在國際重大議題上的聲量。二人呼籲「根據國際法、國際人道法，保護平民非常重要」，同時強調「譴責一切違反聯合國安理會阻止大規模殺傷性武器擴散的決議，包括可能阻礙朝鮮半島和國際社會穩定的核彈道飛彈計劃與武器轉移」。

縱然國家有點「兵行險著」的情況，惟由於國內的應對措施畢竟有限，有韓媒的社論也指出：「中東地緣政治風險依然存在，然而對於因擴張潛力不足而面臨低增長危機的韓國經濟來說，與沙特阿拉伯的合作或許是個突破口。」