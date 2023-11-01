美國穆斯林團體促拜登施壓停火　否則不支持其連任總統

以巴衝突影響美國大選，全國穆斯林民主委員會（National Muslim Democratic Council）致函總統拜登（Joe Biden），要求他立即採取行動促成加沙停火，否則將停止向他捐款，也不支持他2024年連任。



該封題為《2023年停火最後通牒》的公開信中，穆斯林領導人動員「穆斯林、阿拉伯和盟友選民」，停止對任何支持以色列攻擊巴勒斯坦人民的候選人，予以任何認可、支持或投票。該委員會寫道：「政府無條件的支持，包括資金和軍備，在造成平民傷亡的暴力行為中，發揮了重要作用，也同時削弱選民的信任。」

據指出，在2020年大選中有近110萬穆斯林投票。美聯社民調顯示，64%穆斯林當年投票給民主黨人拜登，35%人支持其共和黨對手特朗普（Donald Trump）。最新一項民調結果顯示，穆斯林社群對拜登和民主黨的支持率大幅下跌。

在拜登預定11月1日到訪明尼蘇達州前夕，當地美國伊斯蘭關係委員會（Council on American-Islamic Relations，CAIR）執行董事Jaylani Hussein表示，除非拜登呼籲停火，否則他不會在2024年投票支持拜登。

民主黨籍的巴勒斯坦裔聯邦眾議員特萊布（Rashida Tlaib）10月30日表明，譴責拜登支持「以色列在巴勒斯坦的種族滅絕運動」，並表明「不要指望我們在2024年的投票」。