日本埼玉縣人質事件　86歲疑犯承認不滿郵局而犯案

日本埼玉縣蕨市10月31日發生郵局職員被挾持事件，一名86歲疑犯與警方對峙多時後被捕。他承認挾持多人及在醫院內槍傷2人，稱因為與郵局及醫院有過節而犯案。



《每日新聞》及日本放送協會（NHK）11月1日報道，埼玉縣警方在31日深夜以涉嫌挾持人質罪拘捕86歲的疑犯鈴木常雄，他報稱無業，住在該縣戶田市。

警方表示，疑犯供稱到事發郵局「想與郵局人員對話，來不及逃走的人就會成為人質」。他之後持槍挾持2名女職員，消息人士透露，疑犯在一年前捲入市內郵局電單車的意外而懷恨在心，並就是否歸還醫療卡問題與醫院發生糾紛，因此他在挾持人質期間，要求與相關的郵局人員、警員及醫生會面。

而在挾持事件發生前大約一小時，疑犯承認到戶田市的戶田中央綜合醫院外開槍，造成1名40多歲的醫生及1名60多歲的男病人受傷。消息指疑犯約一年前曾到該醫院接受治療，但中槍的醫生並非負責對方的病歷。

另外疑犯同時承認在市內的住宅內縱火，警方正調查一連串事件的動機，並在挾持事件現場搜獲手槍和子彈、兩把疑似刀狀物件、裝有液體及煤油的容器，以及多個打火機，當局正化驗該液體成分。