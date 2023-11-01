以色列批中俄否決美國草案　中方代表：把中國當成對手是選錯對象

在中國、俄羅斯和阿聯酋聯合反對下，美國有關巴以問題的決議草案10月25日未獲聯合國安理會通過，引發以色列方面不滿。



根據聯合國網站發布的現場影片，在投票後的發言環節，以色列常駐聯合國代表埃丹（Gilad Erdan）宣稱投票結果令人「震驚」，他還點名批評中國和俄羅斯，聲稱反對草案的人如果遇到恐怖分子類似的襲擊，將會動用比以色列更強的武力。



面對此番指責，中俄代表當場予以反擊。俄羅斯代表提到，當初俄羅斯在打擊車臣恐怖分子時，會場內的不少國家還曾呼籲俄方開展對話。中國常駐聯合國代表張軍在回應時強調，以色列把中國當做對手，是選錯了對象。



本文獲《觀察者網》授權轉載，撰文：劉程輝



在解釋性發言中，張軍再次強調美國所提決議草案嚴重失衡、混淆基本是非。他明確中方「四個絕不是」：絕不是反對安理會採取行動、絕不是對傷害平民的行為無動於衷、絕不是對加沙民眾的苦難漠不關心、絕不是否認以色列的安全關切。

「對那些反對（美國）決議草案的人，我必須說，你們的決定讓我發自內心的震驚。」埃爾丹還把矛頭對準了俄羅斯提出的決議草案，「與此同時，今天（25日）俄羅斯提出的一份草案試圖綁住以色列的手腳，以阻止我們消除對我們生存的威脅，並允許種族滅絕恐怖分子重整旗鼓，以便他們能夠再次屠殺我們。」

圖為10月25日，以色列常駐聯合國代表埃丹（Gilad Erdan）在會上聆聽中國代表張軍發言。（聯合國）

埃爾丹稱，「你們居然無法譴責那些恐怖分子針對平民的故意襲擊？如果你們的國家遭受了類似的屠殺，我敢肯定，你們將會動用比以色列強得多的武力。」

緊接着，他直接點名中國和俄羅斯。

「如果自殺式恐怖分子在莫斯科毀滅了一整個社區，莫斯科會作何反應？如果聖戰分子謀殺斬首你們的孩子，北京又會如何回應？」

「我會給你們點時間好好想想。」

「但我相信每個人——不只是這個房間裏的人，全世界在觀看此次討論的人，都知道你們會如何回應。」

埃爾丹發言完畢後，俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vasily Nebenzya）首先作出反擊。

「我有些話想回應以色列代表的說法。」涅邊賈說，「以色列代表剛才提了個反問：如果俄羅斯聯邦遭受恐怖分子襲擊，莫斯科會怎麼做？答案是很明顯的，俄羅斯確實曾遇到過國際恐怖主義，比如上世紀90年代末和21世紀初的車臣恐怖分子，可很多如今在場的國家卻說我們遇到的不是國際恐怖主義，讓我們與車臣恐怖分子對話。」

「然後我們與車臣對話，沒有與恐怖分子交談，我們摧毀了他們。當他們殺害了無辜的兒童時，我們在電影院等地方消滅了他們。」他提到，現在的車臣已經平靜下來了，是俄羅斯聯邦不可缺失的一部分。

涅邊賈喊話以色列代表：「我想請你注意，我們的草案表達了對恐怖主義的譴責，並且表達了對以色列遇難平民的同情。」

他補充道，我們不是阻止你們去與恐怖主義作戰，而是說在打擊恐怖主義的時候去打擊恐怖分子，而不是打擊平民。

「我們無論如何不會否認以色列面對恐怖分子襲擊時的自衛權。當你評論我們的聲明時，請把這些牢記在心裏。」涅邊賈說。

圖為10月25日，俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vasily Nebenzya）在會上反駁以色列代表埃丹（Gilad Erdan）言論。（聯合國）

隨後，中國常駐聯合國代表張軍也作出了回應。

「我只是想說，尊敬的以色列常駐代表，同以色列在這裏辯論不是我的本意，以色列把中國當做對手，也選錯了對象。」張軍說，「你應該明白，從這輪巴以衝突一開始，中國就以非常明確無誤的語言譴責一切傷害平民、違反國際法的行為。我們所說的平民，既包括巴勒斯坦平民，也包括以色列平民。」

張軍接着對埃爾丹說：「你就今天的決議發表了評論，但我也要提醒你，就在上週，安理會一份同樣包含了譴責哈馬斯攻擊行為的決議，中國投了贊成票，而這項決議遭到了否決。」

張軍繼續強調，「我在剛才的發言中明確提到，中國絕不是否認以色列的安全關切，相反我們一直主張同等重視以色列和巴勒斯坦雙方的安全關切和合法權利。當前的形勢下，我們在處理好這一輪巴以衝突的同時，我們不能否認巴勒斯坦人民的權利長期以來沒有得到根本的保障，我們也認為衝突的根源在於『兩國方案』沒有得到很好的解決。」

「我希望我們都能夠本着誠實的態度，尊重事實，堅守正義，通過我們的共同努力，既解決好當前的問題，也能夠讓以色列人民、巴勒斯坦人民都能夠共同生活在和諧、平安、幸福之中。」張軍說。

圖為2023年10月13日，中國常駐聯合國大代表張軍參加聯合國安理會會議後，向媒體講話。（Reuters）

值得注意的是，美國在決議草案中「譴責一切針對平民的暴力和敵對行動」，強烈敦促所有各方充分遵守國際法，呼籲立即無條件釋放所有人質，並特別強調了「譴責哈馬斯和其他恐怖團體」的措辭。草案還表示，以色列擁有自衛權，並要求所有國家停止向「威脅地區和平與安全的民兵和恐怖組織，包括哈馬斯」出口武器。不過，草案沒有提及停火措辭，取而代之的是「呼籲採取一切措施，特別是包括人道主義暫停」。

與美國版本草案相同的是，俄羅斯提出的草案同樣譴責針對平民的暴力、譴責哈馬斯10月7日的襲擊、呼籲釋放人質，以及強烈敦促所有各方充分遵守國際法。

不同的是，俄羅斯在草案中「呼籲立即實行持久、受到充分尊重的人道主義停火」；「明確譴責針對加沙地帶平民和民用物體的無差別襲擊」；譴責並反對「採取行動封鎖加沙地帶，剝奪平民人口賴以生存的手段」；並明確敦促立即以色列取消撤離令。

在25日安理會表決巴以局勢決議草案後，張軍表示，中方對美國剛剛付諸表決的決議草案投了反對票。這一立場基於事實，基於法律，基於良知，基於正義，也基於來自全世界、特別是阿拉伯國家的強烈呼聲。

張軍指出，從內容上看，這一草案嚴重失衡、混淆基本是非。從做法上看，這一草案匆匆出台，缺乏應有共識。從效果上看，這一草案沒有反映全世界關於停火止戰等最強烈呼聲，無助於解決問題。基於此，這一草案顯然不具備獲得通過的條件。

圖為10月25日，中國常駐聯合國代表張軍在聯合國安理會會議上發言。（聯合國）

在26日的例行記者會上，外交部發言人毛寧介紹說，中國常駐聯合國代表張軍大使已經在安理會表決巴以局勢決議草案之後的解釋性發言中全面闡述了中方的立場。中方的立場基於事實和正義，響應了國際社會特別是阿拉伯國家的強烈呼聲。在巴勒斯坦問題上中國沒有私利，只要有利於和平，中方都堅定支持，只要有助於巴以和解，中方都盡力而為。

毛寧表示，巴以衝突升級以來，中方積極主張安理會儘快就巴以局勢採取有意義的行動，作出有約束力的決定。同時，安理會的行動和決定必須尊重歷史和事實，把握正確方向，體現應有的責任和擔當，必須聽取和尊重廣大阿拉伯國家的立場和呼聲。

「中方願意繼續同安理會成員和國際社會一道，為停火止戰，保護平民，避免更大的人道主義災難，為實現巴勒斯坦問題的全面公正持久解決，發揮負責任和建設性的作用。」她說。

過去10天，4份有關巴以衝突的決議草案均未獲得安理會通過。在此之前，美國曾兩次否決了分別由俄羅斯和巴西在安理會提出的呼籲停火的決議草案。

截至10月25日，本輪巴以衝突已造成雙方超8,000人死亡。巴勒斯坦衛生部25日發布消息稱，本輪衝突已造成巴方6,651人死亡，其中加沙地帶6547人死亡，約旦河西岸104人死亡。此前據以色列媒體援引以色列衛生部數據，截至18日下午，已有超過1,400名以色列人和外國人死亡。