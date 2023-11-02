以軍再襲難民營稱又殺一哈馬斯指揮官　聯合國指或涉戰爭罪

以色列連續兩日空襲加沙北部的賈巴利亞（Jabalia）難民營，宣稱11月1日擊斃第二名哈馬斯指揮官。繼前一日造成至少50人死、逾150人傷後，未知第二次空襲的傷亡數字。有目擊者說：「這是一場屠殺。」 聯合國人權辦公室11月1日表示，以色列對賈巴利亞難民營的空襲，可能構成戰爭罪。



以色列軍方發表聲明稱，其戰機「根據精確情報」襲擊了賈巴利亞的哈馬斯指揮和控制中心，殺死了Hamas反坦克導彈部隊的負責人Muhammad A'sar。

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歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，他對賈巴利亞的大量傷亡感到震驚，敦促各方尊重戰爭法和人道法。

聯合國人權事務高級專員辦事處稱，鑑於以色列空襲賈巴利亞難民營造成大量平民傷亡和破壞規模，嚴重關切這些不成比例的襲擊，可能已構成戰爭罪。

聯合國秘書長安古特雷斯（Antonio Guterres）透過發言人表示，對加沙不斷升級的暴力事件感到震驚，包括以色列連續兩天對賈巴利亞難民營的空襲。他以最強烈的措辭譴責任何殺害平民的行為，重申各方必須遵守國際法、國際人道法。

古特雷斯也再次呼籲，哈馬斯應立即無條件釋放10月7日挾持的所有人質，並向平民提供必要規模的人道援助，以滿足巴勒斯坦人民日益增長的需求。