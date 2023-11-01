在流奶與蜜之地，是誰選擇了流血？

哈馬斯當然是激進的，它誓言不讓以色列復國。但以色列現今政府也是史上最極端右翼，對巴勒斯坦人的壓迫下手最重的，沒有之一。



白布、白布、白布……到處都是裹屍的白布。有大人身形的，還有來不及長大的。

比這還糟的畫面，是剛從瓦礫堆中挖出，還沒來得及裹上白布的。

然後有一家六口死五口的，甚至有一整卡車都是白布裹屍，說是整個家族，沒人存活。我看照片裏其他人，都沒在哭泣，那應該就是了。

還有一次，大樓塌了，最先找到了一個小白枕頭，那它的小主人呢？是在小睡房被毀滅之前，和家人成功逃脱，還是仍被壓在下面？他／她還有呼吸嗎，還是一切已戛然而止？

出於工作需要，這些日子我每天都會進入到外電的圖片庫裏，輸入gaza的關鍵詞，以這種最直觀的方式跟進以巴的局勢發展。

我不記得在我的記者生涯中，有過在那麼短的時間裏，看那麼多、那麼密集、那麼心酸和難以磨滅的家破人亡慘況。

說要抽離，情緒不要被帶入，還真不容易。

所以我挺同情我的馬來報同行。和早報一樣，他們大概不會選用最慘不忍睹的照片，並提醒自己保持冷靜，努力解釋和維護好國家的原則和立場，但處理這樣的新聞，他們內心深處，不可能不煎熬，不天人交戰。

所有人類戰爭的原因都能在以巴衝突中找到

以色列和巴勒斯坦人為何從一個多世紀以前，原本的相安無事，走到今天彼此不共戴天，不斷報復的死循環中？翻開人類歷史，大凡戰爭，最早總離不開對資源的爭奪，例如土地、水源、糧食。後來有了意識形態，像宗教、民族主義之類的，戰爭或許是為了解決誰的神才是真神，或唯一的神的爭論，或出於「非我族類其心必異」的動因。到了近代，戰禍也可能是大國或集團博弈、操弄的結果，仇恨的火苗是被有意無意安置的，敵對的腳本是被設計的，一些民族因此僅僅淪為代理人。

以巴的不幸，是碰巧三個因素都存在，交相糾纏，互為因果，以致形成無解的困局。更不幸的，是雙方此刻實權在握的，都是激進分子。

以巴戰爭：圖為以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）10月24日出席記者會。（Reuters）

哈馬斯當然是激進的，它誓言不讓以色列復國。但以色列現今政府也是史上最極端右翼，對巴勒斯坦人的壓迫下手最重的，沒有之一。可是西方媒體在報道、論述哈馬斯和以色列時，前者總會加上一個「激進」的定語，後者則無須帶任何修飾，以此暗示是正常的。這種一半真實的話術，重複百遍千遍之後，多數人很容易就這麼認定。再稱之以「以色列—哈馬斯（不是巴勒斯坦）衝突」，給以方的行動添加了一些正當性。

哈馬斯手段兇殘嗎？絕對是，音樂節大屠殺就很令人髮指，但以色列對加沙民房的狂轟濫炸，導致到處都是白布裹屍，不也同樣嗜血？哈馬斯不被西方承認是政府，只以組織定性，所以被稱為「恐怖」組織，成員則是恐怖分子，這點我沒異議，但利庫德集團／內坦亞胡領導的政府，執行的同樣是無差別殺戮，但卻少有人敢站出來，告訴世人這就是國家恐怖主義。

2023年10月30日，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）發布了一段人質視頻，片中顯示三名以色列婦女，當中一人激動批評以色列總理內塔尼亞胡（Bejamin Netanyahu ）。（Reuters）

我要說的是，兩邊都訴諸終極暴力，都在殺小孩和婦女，評斷時，至少應該用同一把尺，不能雙標吧？

以巴是非恩怨，誰是更大的非、更大的怨？太細的無法展開，只想提我的兩個極簡分辨標準：

一是誰是土地的掠奪者。巴勒斯坦人從原本擁有幾乎全部，到二戰後分得大約45%，到六日戰爭後的25%，到如今兩國方案已名存實亡的零碎的15%，明顯是失去家園，「國早已不國」的一方。有人或許會說，猶太人是回去原本屬於祖先亞伯拉罕和所有後代的應許之地啊。我是無神論者，層次也只達到《封神榜》的怪力亂神，關於這些希伯來經文中的神賜說和「自古以來」云云，就請允許我沉默吧。

二是誰殺的人更多。由於火力懸殊，每一次的戰爭、起義（巴勒斯坦人視角）、暴亂（以色列視角），死傷對比也是懸殊的。有時是一比五、有時一比十或更多。最新的「以色列九一一」這一輪，以方罕見受到重創，死者超過1400個，但加沙這邊，因為日以繼夜的空襲，截至昨晚27日，死亡人數已去到7326個。一旦以軍地面部隊殺進去，恐怕一下子就會數以「萬」計。

「你要地獄，會得到地獄」

300多平方公里擠了200多萬人的加沙，密度和新加坡或者香港差不多，所以我們很容易想象，如此一個小飛地，海陸空被封鎖，水、電、糧食、燃料、醫藥品全被切斷，還每天三四百個地點被炸是個怎樣的悲慘世界。最絕望的，是要死多少人，要承受多久多沉重的苦痛，完全由敵人說了算。

誰可以讓巴勒斯坦人免於浩劫？首先，不可能是已殺紅眼的以色列極右派掌權者。

這些人已三番四次揚言，要剷除每一個哈馬斯成員。內坦亞胡的狠話是「你要地獄，會得到地獄」。看來，平民性命，僅僅是附帶損害罷了，要他們收手，恐怕是緣木求魚。至於後續的懲罰，肯定是更大的政治和經濟壓迫，這幾十年的土地侵佔和隔離政策，也只會加速，而不可能U轉。

巴勒斯坦人自救呢？他們當中的大多數，如果選擇屈服，也就是放棄尊嚴以及更多的土地和自由，是可以換來少一點的殺戮，但這樣的事，是不可能發生的。因為我從照片中，感覺現在的巴勒斯坦人，都是不同程度的哈馬斯，甚至是吉哈德（伊斯蘭聖戰組織）。因為絕望和仇恨，這個民族所有成員的身體裏，都流淌着鬥爭的血液；那些不鬥爭的，只是迫於暫時的弱勢處境，只能忍無可忍重新再忍罷了。美國總統拜登說，哈馬斯不代表巴勒斯坦，未免是在自欺欺人。巴勒斯坦的民族權利機構這些年一直拖延選舉，如果今天投票，或者上個月、去年，拿到政權的，應該是哈馬斯這批人。

最可以決定很多人命運的，當然是美國，也只有它能派出航母打擊群到地中海，震懾伊朗、真主黨等哈馬斯的背後支持者，以及在需要時，投入到戰鬥中。據報道它的一批將領，已進入到以色列部隊，充當地面總攻的顧問。

地面戰會不會開打、打到什麼程度、打多久，美國人很大程度上可以下指導棋。以色列人自己也知道，歷史上，如果沒有美國，它不一定能贏得每場與阿拉伯人的戰爭。上周，美國以唯一的一票，否決了安理會的一項緊急人道停火決議，只因文字裏沒有提到以色列的自衛權。要戰爭還是和平，美國最有話語權，這一點再清楚不過了。

以色列有事 就是美國有事

若再細究，美國的背後又是誰呢？最近發生在美國校園裏的一些事件，讓不少人傻眼。多所名牌大學有學生支援巴勒斯坦，結果被華爾街的猶太大僱主以「永不得錄用」的天條懲罰，隨後法律圈中的猶太學術大腕和律所老闆也以同樣的高壓姿態跟進。被人肉搜索後，不少學生被迫噤聲，一些大學則收到猶太金主取消捐款的威脅。說好的言論自由，還有學術獨立呢？當猶太權貴們集體發力，這些崇高理念統統得靠邊站。

有人粗略統計，猶太人在美國雖只佔3%，卻掌握了70%的財富。在政治權勢上，情況也大致類似。布林肯在以色列認祖歸宗，說自己是猶太人。美國不只國務卿，財政部長、總檢察長、情報總監、安全部長……都是猶太人。

美國總統拜登2023年10月18日在以色列特拉維夫會見以色列總理內塔尼亞胡和以色列戰時內閣。.（Reuters）

拜登是愛爾蘭後裔，但他的下一代全都有猶太血統，因為兩個媳婦和一個女婿全是猶太人。特朗普女婿是猶太人，就更為世人知曉了。女兒嫁猶太人，當然也皈依了猶太教。重點是：這位女婿當年主掌美國的中東政策，傾向不言而喻，結果大使館遷到耶路撒冷，等於不惜挑釁阿拉伯人，承認這裏就是以色列首都。

美國主流傳媒的擁有者多為猶太人，企業和文化界精英中猶太人比重，也都大得驚人。其實撇開影響力，單就族群數量來說，地球上有最多猶太人的國家不是以色列，而是美國（約760萬），這點冷知識，估計少為人知。

總之，以色列有事，就是美國有事，彼此是綁定的。美國是戰或和的終極決斷者，其次是以色列，再次是巴勒斯坦人。其餘的，充其量只能被動做出反應，如伊朗、阿拉伯「兄弟」、歐盟、中俄等等。

10月31日，參議院撥款委員會就拜登提出的1060億美元國家安全補充資金請求以支持以色列和烏克蘭舉行聽證會，反戰人士在美國國務卿布林肯身後舉起「血淋淋」的雙手。（ Reuters）

所以拜登第一時間必須到特拉維夫，和內坦亞胡擁抱。但之後與約旦、埃及領導人，以及巴勒斯坦總統阿巴斯的會面安排，因加沙醫院被炸告吹。貴為美國總統，被人家在最後一刻拒見，重點還不是難堪，而在於這是個危險信號。

接着我們看到開羅峰會上，阿拉伯人對以色列一片罵聲。而幾乎同時，拜登在白宮和歐盟領導人力挺以色列並對哈馬斯發出譴責，兩邊的裂痕越來越明顯。

這一切盡是不祥之兆，唯一的「好」消息，似乎是上周六，人道救援終於從埃及這邊進去了，可惜才20輛卡車，根本是杯水車薪。而關口外，當天明明還有200多輛在等着，不讓進讓人費解。而幾乎同個時候，有一對美國母女人質被釋放，是人命已成了籌碼，放多少人質才能換得多少輛嗎，還是我想多了？

事態正滑向深淵，深淵是什麼？是如果不小心，加沙之戰很可能演變成又一次中東戰爭。

在不遠的東歐，俄烏還在慘烈廝殺。想象再有多一個戰場，不管在什麼地方，然後時間稍微拉長，並形成分明的壁壘，這種同時發生三場熱戰的情境，算不算是第三次世界大戰？

在這道最大的地獄之門開啟之前，奉勸強大的一方，放下執念，給和解一個機會。不是說，都是亞伯拉罕的後代嗎？選擇真正的共存，族群之間還有可能過安寧日子。你不讓人家活，人家肯定跟你拼命，道理再簡單不過。

要流奶與蜜，還是血流成河？估計你們的神自己，也不會選擇後者吧。

作者王彼得是《聯合早報》副總編輯

