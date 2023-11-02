以巴衝突｜320名外國人及重傷者　獲准撤離加沙赴埃及

路透社引述3名埃及消息人士和1名巴勒斯坦官員表示，至少320名外國護照持有人及重傷者，11月1日獲准通過拉法過境點前往埃及。多個國家的消息人士稱，根據埃及、以色列和哈馬斯達成的協議，預定總數81名傷者和500名外國護照持有者，會於數日內離開加沙走廊。美國總統拜登（Joe Biden）1日表示，當中包括部份美國公民。



加沙邊境官員稱，加沙與埃及的拉法過境點2日仍將開放，允許外國護照持有者離開。加沙一側的巴勒斯坦官員表示，1日有6輛巴士接載外國護照持有者離開。埃及消息人士稱，他們抵達埃及後將接受安全檢查。當天稍早時間，另有少數傷員被救護車送離加沙，接受埃及醫療隊的檢查後，根據嚴重程度分送不同醫院。埃及衞生部表示，共有16人因醫療理由被撤離加沙。

加沙邊境口岸當局的Facebook頁面上，公布了一份估計是第一批獲准撤離的外國人名單，其中包括來自日本、奧地利、保加利亞、印尼、約旦、澳洲、捷克和芬蘭的人，另有部份為非政府組織，以及紅十字會的工作人員。

路透社：料7,500名外國護照持有者將撤離

意大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）1日表示，已有四名意大利公民已離開加沙走廊，並透過拉法過境點抵達埃及。他們都是非政府組織的成員，其中一人的巴勒斯坦妻子獲准陪同。塔亞尼表示，意大利政府正在努力讓其他公民及其親屬離開加沙。

路透社引述外交消息人士稱，大約 7,500 名外國護照持有者，將在大約兩星期內從加沙撤離，接近加沙的埃及阿里什機場（El Arish airport ）將安排飛機搭乘離開。但最初的外國撤離人員，將通過公路前往開羅，再於那裡乘飛機離開。據一位了解卡塔爾斡旋協議的消息人士稱，穆斯林國家的公民將獲得優先考慮撤離。