美國眾議院票數不足　醜聞纏身議員桑托斯幸保烏紗

美國紐約共和黨眾議員桑托斯（George Santos）捲入多宗控罪，以及謊報個人資料等醜聞，眾議院11月1日就他的政治前途投票，最終未獲三分二票數支持，令他避過下台厄運。



路透社報道，現年35歲的桑托斯曾被喻為共和黨新星，惟他被揭發謊報學歷和工作經歷，以及訛稱母親在911事件中遇難，另外並被控洗錢以支付個人開支、非法領取失業救濟金，以及未經捐助者同意而收取費用等23項罪名。

桑托斯在10月27日否認控罪，並拒絕辭職。而在眾議院投票前夕，他警告現時進行有關表決將規避自己享有司法系統賦予的正當程序權，以及破壞長期以來假定無罪的前提。

開除議員需要眾議院三分之二的多數票通過，美國歷史上只有五人被逐出眾議院，其中三人發生於內戰時期。而日前接替麥卡錫（Kevin McCarthy）的共和黨籍眾議院新議長的邁克約翰遜（Mike Johnson）表明，不支持桑托斯被逐。

桑托斯的案件預定2024年9月9日開審，眾議院道德委員會也已在調查有關桑托斯的指控。委員會表示，調查小組聯繫了40名證人，審查了17萬多頁文件，並授權了37張傳票。