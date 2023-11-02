以色列發動加沙地面戰　「恐怖隧道」成頭號威脅

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）2007年控制加沙後，加速興建隧道系統工程。 以色列將這個龐大且複雜的地下網路稱為「恐怖隧道」。



2021年，哈馬斯聲稱已在加沙城地底建造長達500公里的隧道系統。 據了解，10月7日被哈馬斯劫持到加沙的238名人質中，有部分人被帶往隧道深處，導致救援工作變得極為艱難。

甚麼是加沙隧道？

軍事專家常常提到「兩個加沙」－看得見的加沙，以及看不見的「地下加沙」或稱為「加沙地鐵」（Gaza Metro）。 哈馬斯把大多數隧道建造在人口稠密的地底以躲避偵察，同時也希望在非對稱戰爭中取得一定優勢，抵銷以軍更為先進的軍事與技術實力。

以色列國防軍稱，這些隧道被建造在學校、清真寺、醫院和其他民用建築的底層作為掩護。

隧道如何建成、規模多大？

美國《國家地理》（(National Geographic）雜誌報道，哈馬斯僱用了大量巴勒斯坦年輕人建造隧道，並騎劫國際組織提供的援助金，用於隧道建設。 《經濟學人》（The Economist）報道，伊朗和朝鮮也提供資金和工程師，幫助哈馬斯建造隧道。

學術期刊《地緣政治》（Geopolitics）2018年刊文稱，加沙地帶各條隧道的形態和規模各式各樣，多用混凝土加固，部分隧道連有電網、通訊電纜及運輸軌道。

以色列賴赫曼大學（Reichman University）教授、地下戰爭專家達巴拉克（Daphné Richemond-Barak）說，儘管地道很深且簡陋，但有些地道仍具有電力供應，甚至還有浴室。

曾成功利用隧道轟炸以色列軍營 「可通往埃及」方便走私（點圖放大瀏覽）：

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哈馬斯如何使用隧道？

對哈馬斯而言，隧道的主要戰略用途有三——進攻、防禦和走私。

哈馬斯挖掘的隧道可通往以色列境內。 在10月7日的突襲中，部分武裝份子就是透過這些隧道潛入以色列。

由於地面運輸網長年被以政府嚴密管控，隧道成為哈馬斯秘密運送和藏匿武器的重要網絡，也是加沙人獲取生活物資的來源，但哈馬斯會向民眾徵收「過道稅」充盈財庫 。

圖為2014年，一名以色列士兵在加沙邊境附近檢查地面上的一個洞，尋找從加沙通往以色列的地道。(Getty）

以色列過去如何對付這些隧道？

2004年6月，以軍空襲炸毀了100多條隧道，並在接下來好幾年中，開展了許多轟炸任務。 2013年及2014年，以軍破壞了30多條隧道，其中有14條可通往以色列。

自2018年以來，以軍便不斷加強隧道戰訓練，也開始和美國合作開發一系列新型機器人技術，提升探測隧道和遠程破壞能力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

