以色列一連2天空襲加沙難民營　哈馬斯：至少195死777傷｜最新

巴勒斯坦極端組織哈馬斯10月7日越境對加以色到襲，除了發射大量火箭，亦進入以境俘虜及殺害平民和士兵，以色列8日宣戰。以軍對國內外目標進行數週「清掃式」襲擊後，對加沙地面攻勢持續擴大。



加沙衞生部10月31日稱，自10月7日以來，當地已有8,525人死亡，當中約三分之二是婦孺——3,542名兒童及2,187名婦女。

以色列軍11月1日稱，已有約300名以軍士兵陣亡，以及約1,100名平民喪生。

以下是香港01為您彙整有關戰事最新消息：

・以色列連續2日空襲加沙北部的賈巴利亞（Jabalia）難民營，宣稱11月1日擊斃第2名哈馬斯指揮官。哈馬斯稱，以色列連續2日空襲造成至少195名巴勒斯坦人死亡，約120人失蹤，至少777人受傷。

・路透社引述消息稱，至少320名外國護照持有人及重傷者，11月1日獲准通過拉法過境點前往埃及，而多個國家的消息人士稱，根據埃及、以色列和哈馬斯達成的協議，預定總數81名傷者和500名外國護照持有者，會於數日內離開加沙走廊。

・中共中央政治局委員、外長王毅與阿曼外交大臣巴德爾通電話時表示，加沙局勢日益惡化，任何有良知和負責任的國家，都不能允許這樣的慘劇繼續。