以色列炸難民營捱轟　專家稱疑用JDAM炸彈　加沙男痛失30親人

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯爆發戰事後，10月31日轟炸加沙北部賈巴利亞（Jabalia）難民營，造成大量傷亡。據美媒《華盛頓郵報》11月1日報道，遇襲範圍達到一個美式足球場般大，有彈坑直徑達到40呎，報道引述專家指，以軍疑是使用聯合直接攻擊炸彈（JDAM）。



加沙北部難民營遇襲後，沙特阿拉伯、卡塔爾、哥倫比亞、阿根廷等國發聲譴責，聯合國人權辦公室稱這次空襲可能構成戰爭罪。以軍則主張是為了殲滅身處建築物及地底設施內的哈馬斯份子，稱根據情報襲擊賈巴利亞的哈馬斯指揮和控制中心。

加沙官員2日表示難民營有195人死亡、120人仍然失蹤。

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加沙男痛失30親人

馬蘇德（Kamal Masoud）是這次空襲的倖存者，他透過電話向《華盛頓郵報》講述「整個地區夷平了」，他與妻子、5名孩子生還，但痛失30名親戚，當中有僅2個月大的嬰孩，他稱「在侵襲中沒有安全的地方。」

報道指，根據地理定位、比較衛星圖像，這次空襲的破壞範圍達到約5萬平方呎，接近一個美式足球場大小，襲擊導致10多座建築物損毀，部份甚至倒塌。衛星圖像顯示有至少5個不同的炸彈襲擊地點，至少一個彈坑直徑達到40呎。

以巴衝突：2023年11月1日，加沙北部賈巴利亞難民營遭轟炸後一片頹垣敗瓦（Reuters）

荷蘭機構PAX for Peace的軍事顧問、前聯合國戰爭罪調查人員加拉斯科（Marc Garlasco）觀看現場相片後判斷，以軍疑是使用配備延時信管（delayed fuse）的聯合直接攻擊炸彈（JDAM）發動攻擊，由於有彈坑直徑達到40呎，他估計其中一枚炸藥重達約2,000磅。

JDAM是一種空投炸彈套件，可將本來廉價、不受控制的傳統空投炸彈轉變一種高度精準、可利用GPS引導的武器，即使在惡劣氣象條件下也能使用。

加拉斯科稱「當一枚2000磅炸彈擊中地面，地球變成液體……就像地震一樣。」

加沙民防部門緊急服務巴薩勒（Mahmoud Bassal）指整個居住區都成為目標，他批評以方稱「在場的人沒有不受傷的…… 即使有人與哈馬斯有關聯，這樣對待他們合理嗎？」