低成本、高精制導的炸彈　以軍或使用JDAM攻擊加沙？｜新聞教室

有外媒日前引述消息人士報導，指以色列計劃用聯合直接攻擊炸彈（JDAM）襲擊加沙城（Gaza City），有機會即將致這座城市徹底毀滅。據指，以色列可利用JDAM大幅提高攻擊精確度，對哈馬斯多個目標進行攻擊。究竟這種武器是什麼？有哪些厲害之處？



JDAM是什麼？

JDAM是由波音公司為美國海軍和空軍開發的一種空投炸彈套件，安裝在無制導炸彈的尾翼，可將本來廉價、不受控制的傳統空投炸彈轉變一種高度精準、可利用GPS引導的武器，即使在惡劣氣象條件下也能使用。當炸彈從高空投下時，可以在爆炸前飛行約24公里到達目標，可以輕鬆炸塌兩棟鋼筋混凝土高樓。

從技術上來說，JDAM是指一種安裝在美軍通用Mark-80系列炸彈上的套件，但可轉化為GPS制導武器。Mark-80彈頭是在第二次世界大戰後不久研製的，其設計便於安裝各種尾翼和引信，以便在各種情況下使用。

這種美國研製的武器最早在1999年科索沃戰爭就曾被投入使用，由隱形轟炸機於上空投擲；此外，它還在阿富汗戰爭、伊拉克戰爭乃至最近的俄烏戰場上也都曾經上陣。

源於對1991年海灣戰爭的不滿？

1991年海灣戰爭期間，美國飛行員和空軍將領普遍對當時的另一種制導炸彈感到不滿。這種制導炸彈通過在炸彈的頭部、尾部安裝一組套件，使得沒有制導功能的炸彈能夠沿飛機在地面或以上投射的激光軌跡進行移動。

這種在越南戰爭末期首次少規模使用，當時被視為革命性武器，但在伊拉克的「沙漠風暴行動」（Operation Desert Storm）期間，沙塵暴和煙霧經常干擾激光束的路徑，導致炸彈錯過目標，軍方決定開始研發一種能在所有天氣條件下進行制導的套件，JDAM的雛形便是由此誕生。

美國空軍高層加快了類似裝置的研製工作，以生產最終成為JDAM的炸彈，現在這種炸彈由波音公司位於密蘇里州聖查爾斯的一家工廠生產。據波音公司的網站稱，該公司已為美國及其盟國製造了50多萬套JDAM。

JDAM由波音公司位於密蘇里州聖查爾斯的一家工廠生產。(Reuters)

增加機翼可飛行逾64公里

《紐約時報》報道稱，自 20 世紀 90 年代末首次用於實戰以來，JDAM不斷得到改進並增加了新的功能，例如可以使用多種引信，控制炸彈在地面、地表或鑽入地下後爆炸。其中一種更新過的套件更增加了一對機翼，可在投彈後打開，使其能夠飛行64多公里、抵達更遠的目標。

根據五角大樓的計算，JDAM的成本也相對較低。美國海軍2021年更新的一份資料顯示，JDAM基本套件的平均價格為每組24,000多美元（約18.8萬港元）。