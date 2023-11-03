以色列空襲加沙2難民營及學校附近　死傷者包括兒童

以色列連續幾天對加沙難民營發動空襲，加沙當局稱以軍攻擊了布賴傑（Bureij ）難民營，至少造成15人死亡。加沙民防發言人表示，有一座住宅大樓被擊中，居民指有數十人被埋在廢墟下。



除了轟炸布賴傑，以色列當日也連續第三天空襲賈巴利亞（Jabalia）難民營，攻擊位置包括聯合國開辦的學校附近，造成至少27人死亡、數十人傷。有目擊者稱，「10歲以下的孩子只是從食堂買東西，然後就被炸成碎片了。」



在布賴傑難民營，一名倖存者指著面前的廢墟稱，「那是我的家， 現在它完全成了廢墟。 我不知道要說什麼。 我們很無助。」「我和家人正坐着，突然聽到巨大的爆炸聲。 除了灰塵和煙霧，我們什麼也看不見。 整個地區天翻地覆……一切都在一秒鐘之內。」

布賴傑是位於加沙走廊中部的一個相對較小的難民營，住著約46,000名巴勒斯坦難民，他們已在聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）登記。有居民用毯子蓋住罹難者的屍體，高喊「一場屠殺，一場屠殺」。

賈巴利亞難民營累計195死近800人傷

另巴勒斯坦傳媒報道，以色列連續第三日轟炸加沙最大的賈巴利亞難民營。報道說，以軍戰機向難民營的一間學校發射導彈，導致27人喪生。

過去幾天，以色列對加沙境內的難民營進行了多次襲擊，這些難民營通常是被圍困飛地中人口最稠密的地區。以色列表示，其目標是巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的指揮官。

當中針對賈巴利亞難民營的連串空襲，巴勒斯坦當局指已造成195人死亡、120人失蹤，另至少777人受傷。聯合國人權事務高級專員日前表示，這種「不成比例的攻擊」可能構成戰爭罪。