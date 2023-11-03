以巴衝突｜布林肯再訪中東　稱將討論減少對加沙平民傷害

以巴衝突持續，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）再次出訪中東，行程包括以色列及約旦。 他11月2日表示，訪問以色列期間將討論應採取的「具體步驟」，以最大程度地減少對加沙平民的傷害。



布林肯在不到一個月內第二次出訪中東，他在行前對記者表示，討論重點將包括加沙的未來、向加沙提供更多人道主義援助，以及如何確保衝突不會擴大。他又稱，確保被哈馬斯挾持的200多名人質獲釋，將是此行的另一個議題。

布林肯在訪問以色列之後訪問約旦，然後下週前往亞洲。他重申以色列擁有自衛的權利，但表示該國和美國都有責任保護平民，「我們將討論應該採取的具體步驟，以盡量減少對加沙平民的傷害，這是美國承諾的事情。我不打算在這裏詳細介紹，但這已經提上議程。」 他又稱，當看到巴勒斯坦兒童從廢墟中被拉出來時，令他受到打擊。

加沙衞生當局稱，以色列對加沙的轟炸已造成至少9,061人死亡，其中包括3,760名兒童和2,326名婦女。

儘管美國和其他西方國家堅持支持以色列，但加沙的悲慘景象觸發世界各地的抗議。本週早些時候，布林肯指華府和其他國家正在探索加沙的未來，但他沒有透露更多細節。