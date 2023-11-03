利物浦球星迪亞斯父親被綁架　哥倫比亞武裝組織稱將釋放

利物浦球星路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）雙親日前在哥倫比亞遭綁架，其母已隨即獲釋，但其父在被挾持數日後，仍然下落不明。哥倫比亞政府11月2日表示，左翼反政府武裝組織「哥倫比亞國民解放軍」（ELN）已承認綁架。ELN代表隨後表示，迪亞斯的父親將會很快獲得釋放。



哥倫比亞媒體報道，迪亞斯父母10月28日在家鄉城鎮巴蘭卡斯（Barrancas）被綁架，他們的座駕遭歹徒攔截後，連人帶車遭挾持。迪亞斯母親在數小時後獲救，但迪亞斯的父親下落不明。在10月31日，哥倫比亞也有數百人在巴蘭卡斯集會，呼籲歹徒盡快釋放迪亞斯父親。

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哥倫比亞政府表示，哥倫比亞國民解放軍（ELN）已對綁架事件承認責任。該國內政部長Luis Fernando Velasco 表示，事件非常嚴重，違反了叛軍與政府之間的停火協議。

ELN的代表Juan Carlos Cuellar表示，迪亞斯的父親將會很快獲釋。 在同日稍早時間，政府派出代表團與ELN談判，並呼籲放人。該代表團團長Otty Patino表示，已提醒對方綁架人質不只犯罪，也違反國際人道主義法。

據指出，ELN為哥倫比亞最激進的游擊隊，長期以來一直透過綁架、敲詐勒索和販毒來資助其行動。