英超︱利物浦3：0挫森林　迪亞斯父母出事不入大軍獲隊友感人支持

英超周日賽事，利物浦主場對諾定咸森林原本是場沒有什麼特別看點一戰，卻因紅軍哥倫比亞翼鋒路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）父母遭綁架受到關注，賽事球會和領隊高普均指會全力支持迪亞斯，今仗他沒有進入大軍名單，卻沒有被隊友遺忘，當迪奧高祖達（Diogo Jota）為利物浦先開紀錄，他高舉迪亞斯的7號球衣，在隊友人生艱難時刻送上窩心支持。



祖達入球後，高舉迪亞斯的球衣。（Getty Images）

前文提要：

路爾斯迪亞斯父母遭綁架，利物浦周日發聲明，指出球會「意識到持續發生的事件」，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）在社交媒體指出，迪亞斯的母親已尋回，但父親仍下落未明，利物浦在聲明中稱，一切會以迪亞斯的福祉優先，希望事件可盡快安全解決。

利物浦周日在晏菲路主場迎戰諾定咸森林，路爾斯迪亞斯不在大軍名單之中，紅軍領隊高普直言「情況令我們擔心」：「我們明顯地因為路爾斯迪亞斯的家事，需要在最後關頭變動陣容。今日的情況相當困難，那是我從未遇過的情況——一個我永不需要的全新體驗。」

路爾斯迪亞斯父母被綁架，不入周日英超大軍名單。（Getty Images）

沒有迪亞斯，他的左翼位置由迪奧高祖達出任，夥拍正箭頭紐尼斯和右翼沙拿攻堅。開賽首30分鐘，森林密不透風的防線一度令利物浦無從入手。

沙拿即使被森林守將長期緊盯，依然能延續勇態，屢次在右路發難，31分鐘終於找到機會打破森林缺口。一次突擊機會，沙拿再次妙傳紐尼斯，烏拉圭射手近門第一時間起腳，射門縱被森林門將端拿撲出，左路的祖達趕到補射入網，為利物浦打開紀錄。

紐尼斯近門撞射得手。（Getty Images）

入球後，這位葡萄牙前鋒沒有如慣常那樣慶祝入球，反而一臉嚴肅。他隨即拿出事先預備好的迪亞斯球衣高高舉起，為隊友送上支持，身邊一眾隊友加入拍掌，與晏菲路全場球迷一起為迪亞斯打氣。

利物浦開紀錄後攻勢漸順，35分鐘又是由沙拿策動突擊，與蘇保斯拉爾互傳後再送對方一程，匈牙利隊長右路底線橫傳中路，紐尼斯衝前接應、第一時間近門撞射入網，紅軍上半場領先至2：0。

事實上，今仗森林沒有給予利物浦太多空間和機會，比數一路維持至77分鐘——蘇保斯拉爾後場一記「謝拉特式」50碼長傳予沙拿，原本位置差些少，森林守將卻走甩他加上門將端拿無故走出禁區外，於是被沙拿輕鬆射成3：0奠勝，利物浦贏波全取3分，10戰累積23分繼續排第四位，森林仍以10分排第16。

周日英超戰果：



韋斯咸0：1愛華頓

利物浦3：0諾定咸森林

阿士東維拉3：1盧頓

白禮頓1：1富咸

