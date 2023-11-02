路爾斯迪亞斯父親仍未獲救　哥倫比亞發起遊行促歹徒盡快釋放

利物浦球星路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）在上周日（29日）出戰英超前，傳出雙親在哥倫比亞遭綁架，父親數日後仍然下落未明。數百人在哥倫比亞巴蘭卡斯（Barrancas）發起遊行，呼籲匪徒盡快釋放迪亞斯父親。



迪亞斯曾在Instagram分享與母親（左一）及父親（左二）的合照。（Instagram）

哥倫比亞媒體報道，迪亞斯父母的座駕在家鄉城鎮巴蘭卡斯，周六遭駕駛電單車的歹徒攔下，並隨即登上迪亞斯雙親的座駕並駛走車輛，母親在短時間內獲救，但迪亞斯的父親依然下落不明。

迪亞斯雙親遭綁架一事受到各界注視，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）表示一直與迪亞斯保持聯絡，並向警方及軍隊發出「總統令」，以確保迪亞斯父親的自由及安全。

路爾斯迪亞斯原本在上周日的大軍名單中，遇上突發的家事並隨即回國，而取代他上陣的祖達仍有進賬，這名葡萄牙國腳慶祝時收起笑容，高舉迪亞斯的7號球衣，以行動支持隊友。

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利物浦隊友祖達早前在聯賽建功後，高舉迪亞斯的球衣。（路透社）

哥倫比亞警方近日積極搜查，希望盡快尋得迪亞斯父親的下落，哥倫比亞警察副局長沙柏達（Alejandro Zapata）表示，歹徒是有計劃行事，警方已動員130名警察及120名軍人在哥倫比亞與委內瑞拉的邊界進行搜索，暫時沒有證據顯示迪亞斯父親被帶往委內瑞拉，但不排除這可能性。

路爾斯迪亞斯在事件發生後，日前首度出現在社交網站，在限時動態宣傳周二（31日）的遊行，希望匪徒釋放迪亞斯父親。哥倫比亞巴蘭卡斯過百人應邀參與遊行，身穿白色T恤印有迪亞斯父親肖像，並手持白氣球，社交網站表示迪亞斯的母親同樣有現身。