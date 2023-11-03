美媒：美國提醒以色列「時間有限」支持會消失　臨界點或快到來

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）的戰事未有降溫迹象，美媒11月3日報道，美國總統拜登（Joe Biden）及其高級顧問正以愈來愈大的力量去提醒以色列，隨着全球對加沙危機的強烈抗議愈見激烈，以色列打擊哈馬斯的軍事行動「時間有限」，會令以色列愈來愈難達到目標，也令華府面臨更大壓力。



美媒指，拜登、美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）都在與以色列政府的私下對話之中，明確強調有關要保護平民生命的信息，告訴他們一旦得到的支持減弱，會有可怕的戰略後果，影響以國打擊哈馬斯的行動。

美國官員相信以色列打擊哈馬斯的軍事行動「時間有限」，此是指要在外界對平民傷亡的不滿與要求停火的呼聲達到臨界點前，達到消滅哈馬斯的既定目標。

以巴戰爭：圖為以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）10月24日出席記者會。（Reuters）

華府內部已意識到臨界點可能很快到來，報道引述消息人士指，拜登身邊的一些顧問認為目前距離美國政府「難以抵禦」公眾壓力、即要公開呼籲停火的時間，是數週而不是數個月的時間。

美國國務卿布林肯11月3日抵達以色列特拉維夫，是自以巴新一輪衝突爆發後，他第3次訪問以色列。

《紐約時報》報道，據一些白宮官員指，布林肯會促請以色列政府同意短暫停止在加沙的一系列軍事行動，以換取哈馬斯釋放人質，及方便人道主義援助進入加沙。