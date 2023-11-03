以色列狂轟加沙多國施壓　美媒：布林肯要求暫停攻打

以色列軍方稱已包圍加沙城，後者人道災難正在擴大，不論以色列或是支持它的美國都面臨愈來愈大的國際壓力。惟以軍稱停火不在當局的考量中。



美國務卿布林肯（Antony Blinken）展開其在10月7日以來第三次訪問中東行程，目的地包括以色列及約旦。

他11月2日稱訪以期間將討論應採取的「具體步驟」，以最大程度地減少對加沙平民的傷害。惟華府仍拒絕呼籲停火。

一位知情外交人士向美媒說，布林肯將敦促以色列「暫停」對加沙的襲擊，「爲調解留出空間」。

美媒稱消息人士還說，他目前正在以色列會見高級官員，他打算在此訪期間傳達上述訊息，但目前還不清楚有關「暫停」的時間表。

一名約旦外交消息人士也告訴美媒，在與美卿的會談中，「約旦將強烈要求（巴以衝突方）立即停火。」

以色列總理辦公室發聲明稱，布林肯與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）3日上午在特拉維夫會談。聲明指，雙方之後會舉行更大範圍的會談。

布林肯抵達以色列特拉維夫，這是自以巴新一輪衝突爆發後，他第3次訪問以色列。

《紐約時報》報道，據白宮官員指，布林肯會促請以色列政府同意短暫停止在加沙的一系列軍事行動，以換取哈馬斯釋放人質，及方便人道主義援助進入加沙。