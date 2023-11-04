中國歐盟商會批評進博會更像是「政治橱窗」

中國歐盟商會批評將於上海舉行的中國國際進口博覽會更像是「政治橱窗」（又稱政治秀場，political showcase），而非商業活動，呼籲中國政府採取更切實的措施挽救歐洲企業的信心。



據路透社報道，中國歐盟商會副主席代開樂（Carlo D'Andrea）星期五（11月3日）在上海的一場記者會上說，進博會最初的目的是促進中國與全球的貿易、展示中國的改革開放進程。然而事實卻與之相反，中國對歐洲的貿易順差在過去五年中大幅增長。

他說：「這（進博會）更像是一場政府事務活動，更像是一個營銷活動，與商務生意只沾上一點邊。可以說，中國國際進口博覽會更像是一場政治秀場，而不是一場商業活動。」

代開樂表示，隨着象徵性姿態取代了恢復商業信心所需的切實成果，歐洲企業的理想正逐漸破滅。

第六屆進博會將於11月5日起至10日在上海召開，這是中國國家主席習近平於2018年發起的年度活動，旨在宣揚推廣中國的自由貿易化。中國國務院總理李強星期天（11月5日）將出席開幕式，並發表主旨演講。澳大利亞總理阿爾巴尼斯預計也將出席。

路透社報道稱，這場博覽會也旨在解決貿易夥伴國在貿易順差問題上對中國的批評。中國曾表示願意接受更多的歐洲出口，以回應歐盟批評中國缺乏公平競爭環境和商業環境政治化。

中國歐盟商會今年10月展開一項調查，收到116份回覆。調查顯示，自第一屆進博會以來，企業參展率從42%降至32%；先前參加過進博會但今年決定不參與的人士表示，投資價值下降和政策變化有限是主要原因。

中國歐盟商會說，儘管59%受訪者表示自己從政府參與進博會當中獲益，但去年進博會只有四分之一參展者達成商業交易，比例遠低於2018年的一半。

中國歐盟商會說，歐洲企業希望看到進博會「遠離政治化」，專注於企業，並採取具體的政策措施開放市場。

本文獲《聯合早報》授權轉載

