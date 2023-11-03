李家超明率代表團訪上海　出席進博會開幕式支持港企

行政長官李家超明(4日)率領特區政府代表團前赴上海訪問，並出席後日(5日)舉行的第六屆中國國際進口博覽會（進博會），他會到香港展示區的香港企業展位，參觀和支持港企。訪問期間，李家超會與上海市領導會面，商討加強滬港合作，並與在上海居住、工作和學習的港人交流。



特區政府代表團成員包括財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長丘應樺、教育局局長蔡若蓮博士、行政長官辦公室主任葉文娟和政制及內地事務局副局長胡健民。

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香港到上海一起參與進博會的香港企業有超過300家。今年首次設立以香港為議題的分論壇，主題為「香港通道．連接全球」，李家超會出席進博會的開幕式，並到香港展示區的香港企業的展位，參觀和支持港企。

另外，李家超會分別在虹橋國際經濟論壇的分論壇，以及「投資中國年」高峰會議上致辭，向內地和海外的企業推廣香港作為連繫國家與國際的重要通道角色。他表示，香港積極參與和支持進博會，除了政府高層官員出席外，多位商界領袖亦將參與博覽會期間舉行的論壇，向與會者介紹香港在「一國兩制」下的多方面獨特優勢。陳茂波亦會在論壇的分論壇致辭，推廣香港作為國際金融中心的地位。

李家超會在本月6日返港。