俄羅斯出口商中國進博會有150多次洽談

俄羅斯出口中心（隸屬俄國家開發集團公司VEB.RF）發佈消息稱，俄羅斯出口商在第五屆中國國際進口博覽會已與中國夥伴舉行150多次洽談。



俄羅斯出口中心表示：「在第五屆中國國際進口博覽會期間，俄羅斯出口商已與潛在夥伴舉行150多次洽談，並參加了俄羅斯工業品和日用品的推介活動。還為各公司舉辦了『俄羅斯製造到中國・俄羅斯產品線上線下推廣・支持農工產品對華出口』專題會議。」

俄羅斯出口中心指出，共有50多家俄羅斯出口公司（包括線上）和100多名中國商界代表參加了商務活動。此外， 俄羅斯駐華商務代表處和俄羅斯駐上海總領事館代表以及俄中主流媒體也出席了活動。

這些公司了解了現有的統一出口支持系統。該系統經俄羅斯駐華商務代表處和俄羅斯出口中心代表處向出口商提供支持，俄羅斯出口中心通過「我的出口」數字平台提供一整套金融和非金融工具。

在華俄羅斯貿易公司「華諾俄翔」的代表介紹了該跨行業平台的運行情況，以便俄羅斯製造商和中國消費者達成外貿交易。

俄羅斯出口中心表示，共有29家公司以「俄羅斯製造」（Made in Russia）統一品牌參加進博會。為俄羅斯參展公司制定了內容豐富的商務計劃。