「原來他們是猶太人」——猶太人的世界（一）

今天說說猶太人的「世界」。通過這些，大抵可以知道猶太人的地位與影響力。



分成兩個部分。



第一部分：「原來他們是猶太人」。



第二部分，部份你未必知道的猶太人的企業與品牌。



本文獲微信公眾號「Chair Rabbit」授權轉載



第一部分：「原來他們是猶太人」

按：寫這部分內容，排除了以下幾類人：



——猶太人族裔身份「家喻戶曉」、眾所周知者；



——猶太人身份有一定的可「辨識」性，可以「推斷」為猶太人，因此，即使最終知道他是猶太人，也不感到吃驚的。推斷方法，一是靠姓氏（猶太人特有的姓，或常為猶太人使用的德文／意第緒文拼法的姓氏），二是結合職業、工種。比如金融、媒體、影視娛樂、房地產、、音樂（例如上世紀的東歐音樂家）、高等知識分子等。



——不包括通過轉信猶太教而「變成」「猶太人」者；



——不包括非現當代猶太人。



最難「辨識」的有兩類，第一類是塞法迪猶太人（Sephardic Jews），姓氏辨識度較低；第二類是改過姓氏的阿什肯納吉猶太人（Ashkenazi Jews，通常都是改為寄居國當地姓氏），辨識度大大降低。

總體的基調——「原來他（或她）是個猶太人！」

1）Volodymyr Zelenskyy（澤連斯基，1978～）——烏克蘭總統

圖為2023年10月13日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在敖德薩舉行新聞發布會。（Reuters）

從斯拉夫化的姓氏和外貌，很難辨識出他是猶太人。而且烏克蘭等很多東歐／前蘇聯國家有很強的反猶根基，當年曾和納粹一道迫害過猶太人。蘇聯解體後，有許多寡頭是猶太人，但不太容易一下聯想到民選總統是猶太人。

俄烏戰爭後，他的知名度上升，大家也都知道他是猶太人了。Zelenskyy到訪以色列時，曾以猶太人的身份博取同情，但以色列人並不怎麼買賬。

2）Yevgeny Prigozhin（普里戈任，1961～2023）俄羅斯寡頭、瓦格納集團（Wagner Group）創辦人及領導者

瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）2023年6月24日在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）發表講話。圖為影片截圖。（Telegram @wagnernew）

俄羅斯寡頭，「普京的大廚」，僱傭軍組織「瓦格納集團」的創建者及領導者。2023年6月叛變，旋即經白羅斯總統調停而「降服」。2023年8月，Prigozhin的私人飛機在俄羅斯特維爾州墜毀，本人當場斃命。

Prigozhin的父親和繼父均為猶太人，他的姓氏是俄化的，一下還真看不出是猶太人。

劃重點：俄烏戰爭的兩頭，一個烏克蘭總統Zelenskyy，一個俄羅斯瓦格納集團的Prigozhin，都是猶太人，他們只是在為各自的國家服務。

電影《奧本海默》（Oppenheimer）的末尾，背井離鄉（從德國來到美國）的愛因斯坦對奧本海默說了一句很有深意的話：你這麼愛自己的國家，但如果你的「國家」轉過身來針對你，你該怎麼辦呢？你就應該說：「去你的」，然後應該離開這個國家！——這是愛因斯坦的選擇，也是他給奧本海默的建議。對於Zelenskyy和Prigozhin來說，他們分別選擇了烏克蘭和俄羅斯。

這就是猶太人們千百年的生存歷程。

3）Issac Asimov（阿西莫夫，1920～1992）——美國科幻作家

圖為美國科幻作家阿西莫夫（Issac Asimov）肖像，1965年出版。（美國國會圖書館）

Asimov是現當代史上最有名的科幻作家，知識廣博，智商奇高，精力旺盛，一生著書五百冊，得獎無數，不少作品被拍成影視作品（例如電影《I, Robot》、電視劇《Foundation》）。他對當代科幻創作的引領和影響恐怕是無出其右的。

Asimov於1920年出生在俄羅斯，父母皆為俄羅斯猶太人。他的姓氏是俄化的，不易辨識為猶太人，但他的名字Issac是希伯來的，很易辨識。

結合Asimov的成就講，可以說「猶太人」幫助開創、定義並引領了當代科幻創作。

Asimov說，他一輩子只遇到兩個比他聰明的人。一個是Carl Sagan，一個是Marvin Minsky。這兩位都是猶太人。

其中，Minsky（閔斯基）是一位認知科學與人工智能領域科學家，1969年因在人工智能領域的成就獲得過圖靈獎。另一位Carl Sagan則是一位天文學家和科幻作家。

4）Carl Sagan（卡爾．薩根，1934～1996）——美國天文學家、科幻作家

圖為美國天文學家、科幻作家卡爾．薩根（Carl Sagan），1980年攝。（NASA）

Carl Sagan是一位天文學家、天體物理學家，在康奈爾大學擔任天文學教授。他為公眾所知的，一是搜索外星生命（「搜尋地外智慧生物項目」（SETI）的創辦人），二是科普和科幻：他有大量的科普及科幻創作。

喜歡看科幻電影的人應該都看過《接觸（Contact，港譯超時空接觸）》：它基於的就是Carl Sagan寫於1985年的同名科幻小說。

在積極探尋外星生命，並將這個話題以科學的方式向大眾普及的方面，Carl Sagan是鼻祖，影響力鮮有人能夠超出其右。（直到另一位猶太人的出現——Avi Loeb）

5）Edward Witten（威滕，1951～）——美國物理學家，「愛因斯坦以來最聰明的科學家」

圖為美國物理學家威滕（Edward Witten）肖像，2008年攝。（Edward Witten）

非專業人士要了解當代理論物理，往往會看一些科普著作。很容易地，就會接觸到一些弦理論科學家的作品。這方面影響力比較大的，比如有哥倫比亞大學教授Brian Greene，著作，電視節目都很多。Brian Greene是一位美國猶太人。

漸漸，進入弦理論內部，自然就會接觸到公眾所知不多，但在當代理論物理學內具有「泰斗」地位的科學家——Edward Witten。他被認為是當代最優秀的物理學家，也被認為是有史以來世界上最偉大的物理學家之一，被認為可以成為愛因斯坦的後繼。他調和、整合、融合了當時所有的弦理論，提出了「M理論」，一度將弦理論作為理論物理學的顯學與主流範式。此人是數學天才，也以物理學家的身份，「順手」摘取了數學界最高領域獎——菲爾茲獎（Fields Medal）。最終，大歷史來看，Edward Witten和弦理論對數學的貢獻甚至可能大於對物理學的貢獻。

Edward Witten是出生於巴爾的摩猶太人，雙親都是猶太人，父親Louis Witten也是理論物理學家。爺爺奶奶也都是猶太人，上世紀初從東歐移民到美國。

從愛因斯坦的相對論，到玻爾（Bohr）的量子力學，再到Edward Witten以弦理論作為「萬物理論」的嘗試，可以說阿什肯納吉猶太人主導了現當代理論物理學的發展方向。

猶太人對西方科學界的影響極大。在科學家中很容易找到猶太血統。再比如另外一位在世的同等重量級泰斗，英國物理學家Roger Penrose（彭羅斯），奶奶是俄羅斯猶太人。

6）Robert Nozick（諾齊克，1938～2002）——美國政治哲學家，哈佛大學教授

圖為1977年12月號《自由主義評論》（Libertarian Review）封面上的美國政治哲學家諾齊克（Robert Nozick）肖像。（Libertarian Review）

讀西方政治哲學的都會接觸到Robert Nozick，知道他在當代英美政治哲學史中的地位。他最知名的著作是在1974年撰寫的《Anarchy, State, and Utopia》（無政府、國家與烏托邦）。書中，他以自由意志主義（libertarianism）的觀點出發，反駁了同系教授John Rawls（約翰．羅爾斯）在1971年出版的經典《A Theory of Justice》（正義論）一書。

Nozick有一個東歐姓氏。當年網絡上的訊息比較有限，僅從姓氏無法判斷他是不是猶太人。多年後知道了，他生於紐約布魯克林區，父親是由俄羅斯來到美國的第一代猶太人移民，原姓Cohen。

當年大思辨的Nozick和 Rawls在2002年同一年去世。兩人都葬在馬薩諸塞州的奧本山公墓，墓碑之間僅距十米。

7）Philip Glass（菲利普．格拉斯，1937～）美國當代作曲家，簡約主義風格代表人物

簡約主義（或極簡主義）音樂大師，是尚在世最有影響力的作曲家之一。簡約主義的音樂作品往往不斷重複簡短的旋律與節奏，伴以緩慢漸進的變奏。Philip Glass的音樂融合了搖滾樂、非洲與印度音樂、西方古典音樂等多種元素。

最早接觸他，是九十年代中在地攤上看到的打口碟（流入市場的國外正版碟）《愛因斯坦在海灘》（Einstein on the Beach）：

圖為《愛因斯坦在海灘》（Einstein on the Beach）唱片封面。

Philip Glass出生於美國巴爾的摩，祖上為拉脫維亞–俄羅斯猶太人。他的姓氏Glass看上去是英語，但也可為德語（ Glaß），所以不能立即辨識。但實際上，如果看到美國人是以Glass做姓的，會發現很多都是猶太人：19世紀時，寄居東歐的阿什肯納吉猶太人在政府要求下取姓。一些從事與玻璃相關行業（如玻璃製作、玻璃貿易等）的猶太人就以Glass做姓。

還有另外一位極簡音樂大師Steve Reich也是美國猶太人。區別只在於：以Reich做姓氏的話，很有可能是猶太人。

很多人喜歡久石讓的音樂。Philip Glass等簡約主義大師對久石讓影響很大。沒有Philip Glass、Steve Reich等大師，可能也不會有我們所知的久石讓音樂。

8）Bob Dylan（鮑勃．迪倫，又譯卜戴倫，1941～）——美國創作歌手、藝術家和作家

圖為美國創作歌手卜戴倫。（Wikipedia）

Bob Dylan是美國流行音樂界和文化界最有影響力的音樂人之一，大多數著名作品來自1960年代的反抗民謠，因此也被廣泛認為是當時美國新興的反叛文化的代言人。2016年，Dylan獲得諾貝爾文學獎，以表彰其為美國歌曲傳統帶來的全新詩意表達及文化重要性。

Bob Dylan是藝名，無法直接辨識為猶太人。他原名是Robert Allen Zimmerman（阿什肯納吉猶太人常用的德語姓）。他的祖父母、外祖父母都是猶太人；祖父母移民自俄羅斯敖德薩（今烏克蘭）；外祖父母移民自立陶宛。

9）Mark Rothko（羅思科，1903～1970）——美國畫家、抽象表現主義代表人物

他的作品，如果一下沒想起來的話，上幾幅畫大家瞬間就認得了。兩到三個大矩陣組成的色域繪畫。

美國抽象表現主義畫家羅思科（Mark Rothko）作品《Orange and Yellow》，1956。（Mark Rothko Foundation）

美國抽象表現主義畫家羅思科（Mark Rothko）作品《White Center （Yellow, Pink and Lavender on Rose）》，1950。（Mark Rothko Foundation）

10）Paul Reuter（保羅．路透，1816～1899）——世界新聞媒體業先驅，路透社創辦者

這裏破例插播一個非同代的猶太人：

圖為英國媒體路透社（Reuters）創辦人路透（Paul Julius Reuter）肖像，約1860年出版。（法國國家圖書館）

我們經常會看見「路透社」這個名字。路透社、路透集團、Reuters。但Reuters不像一個英語拼法，而像一個德語拼法。為什麼英國最有名的通訊社有一個德語拼法的名字？

答案很簡單，創辦者是從德國移民至英國的阿什肯納吉猶太人企業家——Paul Julius Reuter。他的原名是Israel Beer Josaphat（以色列．比爾．約薩法特），出身於今德國黑森州的卡塞爾市，在29歲時改信基督教（猶太人為了同化的舉措），改名為Paul（更加基督教的名字）。Reuter是新聞媒體的先驅，從柏林，再到巴黎，再到倫敦定居（並加入了英國籍），最終創辦了迄今全球最大之一的新聞通訊集團——路透社。

11）Joseph Pulitzer（普立茲，1847～1911）——美國新聞人、出版人、普立茲獎創辦人

圖為美國新聞人、普立茲獎創辦人普立茲（Joseph Pulitzer）肖像，20世紀初出版。（美國國家公園管理局）

既然說到路透了，就順便把普立茲也說了吧。看到Pulitzer這個德語拼法的名字，而且獎項與傳媒、出版有關，就有理由懷疑他和猶太人有關。確實，Joseph Pulitzer是一個出生於奧匈帝國（今匈牙利）的猶太人，11歲的時候移民到美國。他在報刊出版領域取得了很大的成就，很大地塑造和影響了美國報紙行業發展的模式。Pulitzer於1911年去世，遺囑中規定：世界報永遠不得出售。後人遵照他的遺囑，創建了哥倫比亞大學新聞學院，並自1917年起設立「普立茲獎」（Pulitzer Prize），由哥倫比亞大學主持，每年一度頒贈給美國新聞界和文學界在小說、詩歌、傳記、歷史、戲劇、音樂、新聞採訪報導有卓越貢獻的人。

劃重點：路透社、普立茲獎，都是猶太人設立的。

12）Stanley Kubrick（寇比力克，1928～1999）——美國電影導演，編劇和製片人

圖為美國電影導演寇比力克（Stanley Kubrick）片場工作照，1975年出版。（華納兄弟）

如果你遇到一個喜歡看電影的文藝青年，對方問你最喜歡的導演是誰。你要說是Kubrick，既文藝有格調，又不至於太裝逼。Kubrick是電影史上最傑出和最有影響力的電影人之一，作品不多，但什麼內容題材都能拍，拍出來每部都是經典——《奇愛博士》、《2001太空漫遊》、《發條橙》、《閃靈》、《亂世兒女》、《烈血焚城》、《大開眼戒》。他並是一位全才，除導演外還常常擔任電影的製片、剪輯、攝影、音效等工作。

圖為1968年電影《2001太空漫遊》（2001: A Space Odyssey）宣傳海報。（華納兄弟）

Kubrick在1928年出生於紐約市，父親這邊是波蘭–羅馬尼亞猶太人；母親這邊是奧地利猶太人，都是純正的阿什肯納吉猶太人。Kubrick本身是一個波蘭名字，主要為猶太人用作姓，但並不常見，所以辨識度較低。

13）André Citroën（安德烈．雪鐵龍，1878～1935）——法國企業家，雪鐵龍創辦人

雪鐵龍不是法國的麼？怎麼成了猶太人創立的了？沒錯，確實如此……

圖為法國企業家、雪鐵龍創辦人雪鐵龍（André Citroën）。（美國國會圖書館）

創辦人André Citroën於1878年出生於巴黎的一個猶太人家庭，在父親這代由荷蘭移民至法國。他的祖父是荷蘭蔬菜商，原姓Limoenma（荷蘭語「酸橙人」）；到他父親這一代，變成了鑽石商人，並把姓改為Citroen（荷蘭語「檸檬」）。移民法國後，家族姓氏換上了法語分音符，改成了Citroën。

André Citroën是一個非常成功的企業家。 1919年，創立了雪鐵龍汽車公司，到1930年代初，已經成為全球第四大汽車製造商。

由於Citroën看上去是法語拼法，不像阿什肯納吉猶太人的姓氏，所以一般人很難發現它與猶太人的關係。

今天我們再看到雪鐵龍（Citroën）這個名字的時候，一定記住：「雪鐵龍」就是荷蘭語檸檬的意思——這是一個荷蘭猶太人蔬菜商給自己取的姓氏。

14）Larry Page和Sergey Brin——Google創辦人

圖為2004年10月7日，Google創辦人佩奇（Larry Page，右）及布林（Sergey Brin，左）在德國法蘭克福書展期間出席新聞發布會。（Getty Images）

Lawrence （Larry） Edward Page，1973年出生在美國加州。母親是猶太人，外祖父移民到了以色列。但Page的父親不是猶太人。以前有說，母親是猶太人的，後代也是猶太人。二戰後，猶太人對猶太身份的定義也族裔化、血緣化了（其實也是受到納粹德國的影響）。所以，Larry Page只是有猶太人血統的混血。

Sergey Mikhailovich Brin，1973年出生在莫斯科，父母都是俄羅斯猶太人，都是高級知識分子，在1970年代末，幾經輾轉，借道維也納、巴黎，最終移民到美國。他的父親也成為馬里蘭大學數學系的教授。這是一個典型不過的東歐阿什肯納吉猶太人投奔美國獲得成功的案例。

15）Michael Dell（邁克爾．戴爾，1965～）——美國企業家，Dell創辦人

圖為美國企業家、Dell創辦人戴爾（Michael Dell），攝於2006年3月24日。（Joi Ito/Flickr）

Michael Dell，世界最大電腦製造商之一戴爾公司的創辦人及董事會主席，1965年生於美國休斯頓的一個猶太人家庭。

Dell的猶太人辨識度不高，主要因為Dell本身也是一個比較常見的英語姓氏。當年Dell先輩移民到美國後，就將猶太人姓氏「Tal」（一個非常常見的猶太人姓氏、名字）英語化改寫為Dell。

16）Larry Ellison（拉里．埃里森，1944～）——美國企業家，甲骨文共同創辦人及董事長

圖為美國企業家、甲骨文共同創辦人及董事長埃里森（Larry Ellison）。（甲骨文）

Larry Ellison於1944年生在紐約市，生母Florence Spellman，一個單身猶太人（典型的阿什肯納吉姓氏），他的生父是個意大利裔的美國空軍飛行員，出生後沒再管他。Ellison在出生九個月時就感染肺炎，母親無力照顧，就把他交給姨夫和姨媽收養。一直到48歲時，埃里森才與他的生母再度見面。他的姨夫姨媽是生活在芝加哥的猶太人，姨夫當年移民到美國時，為了慶祝來到埃利斯島（Ellis Island），改姓為Ellison。姨夫姨媽都是比較虔誠的猶太教改革派，從小就帶他到猶太教堂，但Ellison一直對宗教比較抗拒。

Larry Ellison的猶太人辨識度很低，因為他的長相偏白人，姓氏看上去也像是英倫的，所以不易看出猶太人特徵。

17）Ralph Lauren（拉爾夫．勞倫，1939～）——美國時裝師與企業家

圖為美國時裝師與企業家勞倫（Ralph Lauren）肖像，2013年2月15日上載。（Arnaldo Anaya-Lucca）

很多人知道Estee Lauder、Calvin Klein、Levi’s是猶太人品牌，但不一定知道Ralph Lauren也是猶太人品牌。原因很簡單，Lauren這個姓是法語風、拉丁風的，看上去很有格調，完全隱掉了阿什肯納吉猶太人的痕跡。

Ralph於1939年出生於紐約，出生時的姓氏是 Lifshitz，父母都是來自白羅斯的阿什肯納吉猶太人。16歲的時候，因為不堪學校霸凌，他跟隨哥哥改姓為Lauren。更早的時候，他的哥哥就因為在美國空軍裏被霸凌，選擇改姓為Lauren。

為什麼霸凌需要涉及改姓呢？當然是因為Lifshitz這個姓在英文裏讀起來不好聽：leave shits；lift shits；live shits；‥‥‥試想，用這個姓氏的話，Ralph將來也不可能用自己的名字創建時裝品牌。

姓名會改變一生，絕對是有道理的哦。

以後記住，看到Polo Ralph Lauren就知道了：Lauren，是一個姓Lifshitz的白羅斯猶太人兄弟把自己姓氏給法語化的結果。

18）Diane von Fürstenberg（1946～）比利時時裝設計師與品牌創立人

阿什肯納吉猶太人的姓氏大多用德語／意第緒語拼寫，但有經驗的人可以一眼識別，大差不離。對於德奧名字——特別是貴族名字，也可以很快辨識。Diane von Fürstenberg就是個典型的德奧貴族名字，有von的貴族前綴，還有Fürstenberg這樣非常德國的名字。那DVF怎麼成了猶太人呢。

這是因為DVF這個品牌現在歸女主Diane。Diane出生於比利時的猶太人家庭，本姓Halfin，父親是東歐摩爾多瓦出生的猶太人，當年從羅馬尼亞移民到比利時，後又躲避納粹逃難到瑞士；母親是希臘猶太人，抵抗組織成員，曾經進過奧斯維辛，最後存活下來。

戰後，她的父母在歐洲混得不錯，給了她最好的教育，從英國寄宿學校，到馬德里大學，到日內瓦大學，再到巴黎和意大利工作。

圖為2020年2月24日，比利時時裝設計師與品牌創立人Diane von Fürstenberg在法國出席巴黎時裝週活動。（Getty Images）

在她18歲念大學的時候，遇到了Egon von Fürstenberg（菲斯滕貝格家族的公子）以及他的母親Clara Agnelli（意大利豪門貴族及菲亞特的繼承人）。23歲的時候（1969年），她成功地把自己嫁入了菲斯滕貝格家族的豪門，並讓自己冠上了古老尊貴的von Fürstenberg姓氏。需知道，由於她的猶太人身份，von Fürstenberg是不樂意的。

這真是醜小鴨一朝變成了白天鵝。猶太人大屠殺的存活者嫁給了古老而尊貴的日耳曼貴族豪門。婚後一年，她就開始設計女裝。她說：「從我嫁給Egon的那一秒鐘起，我就知道我需要有自己的事業。」婚後四年（1973年），她和Egon分居，而她也變成了時裝設計師，次年就到美國發展事業。1974年，她推出了風靡整個七十年代及往後的招牌裹身裙。1983年，她即與Egon von Fürstenberg離婚，但von Fürstenberg（菲斯滕貝格）這個華麗招牌她一直沿用至今。

Diane肯定有超強的設計天賦；但沒有von Fürstenberg這個極為貴氣的名字加持，也許她的成功也會大打折扣，甚至很可能永遠不會成功。

2001年，Diane嫁給了美國猶太人傳媒企業家巨頭Barry Diller（擔任過派拉蒙影業公司董事長兼首席執行官；二十世紀影業的董事長兼首席執行官；與默多克共同創立Fox廣播公司；Expedia的董事長等）。

猶太人終成眷屬，也是傳奇。

19）Daniel Radcliffe （丹尼爾烈格夫，1989～），哈利．波特扮演者

圖為2012 年2 月16 日，英國演員丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）在俄羅斯莫斯科出席首映活動。（Getty Images）

Daniel Radcliffe的母親是猶太人（南非出生的阿什肯納吉猶太人，先輩追溯至德國、立陶宛、波蘭、俄羅斯）。父親則是北愛爾蘭血統。Daniel Radcliffe對猶太人血統的認同感很高，稱自己雖然是英國人，但把自己看做「猶太人和愛爾蘭人」，說他的家庭是「掛聖誕樹的猶太人」，說自己雖然是無神論者，但很驕傲自己是個猶太人。

Daniel Radcliffe的姓氏是英倫的，長相特徵也沒有明顯猶太人特徵，因此基本沒有猶太人辨識度，可以融入英國社會，

20）Frank Gehry（弗蘭克．蓋里，1929～）——美國後現代主義及解構主義建築師

上幾個建築的圖就知道他是誰了。

圖為畢爾巴鄂古根海姆美術館（Guggenheim Museum Bilbao），攝於2015年10月10日。（PA/維基百科）

圖為美國摩天大樓雲杉街8號（8 Spruce Street），攝於2010年12月9日。（Jim.henderson/維基百科）

圖為美國流行文化博物館（MoPOP），攝於2006年12月8日。（Cacophony/維基百科）

1929年，Frank Gehry出生於加拿大多倫多，原來姓Goldberg。他的父親是出生在紐約的俄羅斯猶太人移民；他的父親是波蘭猶太人移民，向上追溯四老都是「純正」的阿什肯納吉猶太人。1952年，Frank成家。1954年，他把姓氏由Goldberg改為Gehry，因為她的妻子Anita擔心反猶主義太盛，建議他改名，隱去猶太人身份。Frank的妻子Anita Snyder，也是具有強烈阿什肯納吉猶太人辨識度的姓氏。

這裏可以看出，這些阿什肯納吉猶太人姓氏因為辨識度高，給他們的生活帶來了切切實實的干擾，很多都希望通過改姓改善自己的生活。

改完姓以後，如果不加調查，一般人就看不出Frank Gehry是猶太人了。

21）Stan Lee（史丹李，1922～2018）——美國漫畫作者、編輯、製作人、出版人，電視名人，前漫威漫畫（Marvel Comics）董事長

圖為美國漫畫家、前漫威漫畫（Marvel Comics）董事長史丹李（Stan Lee），攝於2014年6月8日。（Gage Skidmore）

Stan Lee和Jack Kirby、Steve Ditko等漫畫家一起創作了蜘蛛俠、神奇四俠、變種特攻、復仇者聯盟、鐵甲奇俠、變形俠醫、雷神、夜魔俠、奇異博士等知名漫威漫畫角色。Stan Lee被譽為「漫威之父」，他的成就已經成為美國文化裏非常重要的一部分，也是美國對外輸出「軟力量」的核心要件。

Stan Lee於1922年出生在紐約曼哈頓的一個猶太人家庭，原姓Lieber，父母為羅馬尼亞出生的阿什肯納吉猶太人。Stan Lee的猶太人辨識度不高，也是因為他將姓氏改為英倫化的Lee。

當你看到孩子在追蜘蛛俠、鐵甲奇俠、復仇者聯盟的時候，不妨想到，這些都是阿什肯納吉猶太人的作品。

22）Jack Kirby（傑克．科比，1917～1994）——美國漫畫家、編輯和編劇，「漫畫藝術大師」

圖為美國漫畫家傑克．科比（Jack Kirby）1982年參加聖地亞哥漫畫大會。（Alan Light）

因在漫畫界的地位，Jack Kirby有「國王」的稱號。值得一提的是，1940年，他和另一位美國猶太人Joe Simon共同創造了「美國隊長」（Captain America）的形象。此外，他所創作的角色大多都在漫威漫畫與DC漫畫裏，包括鐵甲奇俠、復仇者、X–Men、神奇四俠、變形俠醫、雷神奇俠等。

Jack Kirby出生在曼哈頓，原名Jacob Kurtzberg，一個具有100%辨識度的猶太人姓名。他的父母都是出生在奧地利的猶太人，父親姓Kurtzberg，母親姓Bernstein，再典型不過的阿什肯納吉猶太人姓氏。應該也是為了躲避反猶主義，他將姓改成英倫風的Kirby，這樣一來，也就很難立即辨識他是猶太人了。

下次，當你看到美國隊長、鐵甲奇俠、復仇者、X–Men的時候，也記得，這是阿什肯納吉猶太人的作品。

23）Sackler Family（薩克勒家族）——Purdue製藥的經營家族，美國鴉片危機的締造者

說了很多阿什肯納吉猶太人建設美國的故事，可以再說點破壞美國的故事。

關心了解美國的人都知道，過去十多二十年，美國鴉片類藥物嚴重泛濫，處於完全失控地位。每年，因為濫用毒品、服藥過量而死掉的人都有好幾萬。這兩年，有許多關於這個題材的書籍與影視作品。這一切的罪魁禍首，就是一個叫Purdue（普度）的製藥公司，研發了鴉片類止疼藥Oxycodone，並廣泛通過美國的醫療體系向民眾推廣，結果使無數美國人染上了毒癮，進而尋求更廉價的海洛英甚至芬太尼等毒品，造成空前的公共健康危機。Sackler家族被冠為美國「最邪惡的家族」，涉入無數官司，需賠償數十億美元，但卻免於牢獄之災。

而經常去美國逛美術館的人也知道，Sackler用販賣鴉片賺得的錢，廣泛資助藝術場館：從大都會博物館美國自然歷史博物館、古根海姆到哈佛、耶魯、康奈爾、牛津，都有以Sackler命名的博物館或展覽空間。

Sackler家族愛好東方藝術，更是特別資助東方主題的博物館。

到現在，哈佛大學還有Arthur M. Sackler博物館（應該離更名不遠了）；北京大學還有賽克勒考古與藝術博物館。

懂的人都知道，Sackler捐贈的博物館，就是洗掉用鴉片賺到的錢。所以北大如果沒有考慮摘牌的話，也應該儘快考慮摘牌。不要跟這種人搞到一起，敗壞國際聲譽。

Sackler家族是在1930年代由東歐的加利西亞、波蘭等地移民到美國的，純正的阿什肯納吉猶太人，名字也具有高辨識度。

列在這裏，只是想說明：因為沒有道德底線而給當代美國釀成最大公共危機的，也是猶太人。

24）Bernie Sanders（桑德斯，1941～）佛蒙特州參議員，美國社會主義／進步主義的代言人

圖為美國佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders），攝於2020年3月5日。（Bernie Sanders）

桑德斯出生長大在紐約市的布魯克林區，父親生在奧匈帝國（今波蘭），後移民至美國。母親生在紐約，娘家姓Glassberg。父母都是純正的阿什肯納吉猶太人。

桑德斯是美國知名的政治人物，左翼、社會主義、進步主義的領袖，也是以色列右翼政治的堅定批評者。也許，這樣帶有進步主義、國際主義色彩的猶太人是19世紀歐洲左翼猶太人（馬克思）的延續；他們能夠把美國帶向一個更好更積極的局面，與我們合作共贏、與我們共同打造人類命運共同體。

由以上可以看出：

——在美國、美西方成功的猶太人，基本都是歐洲／阿什肯納吉猶太人；

——阿什肯納吉猶太人在美國掌握頂尖地位與資源，包括科技、傳媒、文化、娛樂、科學、思想與金融（由於猶太人對金融的影響已廣為人所知，本篇甚至都沒有提及猶太人金融家）；

——猶太人完全浸淫到美／西方文化內部，成為它的一個重要組成部分；

——猶太人並非一個整體，而是分散在不同的國家、階層、部落、利益集團、意識形態體系裏（正如全球華人也會歸屬到不同的政治陣營一樣）

猶太人在美／西方真正的作用，是作為知識精英群體，為西方（主要是美國）的科技的發展、生產力的提高、文化軟力量的建構與輸出做出貢獻。