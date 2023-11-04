緬甸北軍事衝突　武裝稱控制通往中國商貿通道　敏昂萊：將反擊

緬甸軍政府最高領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）誓言，軍方將向撣邦（Shan State）的少數民族地方武裝組織發起反擊。



據緬甸官媒星期五（11月3日）報道，敏昂萊在面向軍政府成員的一場談話中說，德昂民族解放軍（TNLA）和緬甸民族民主同盟軍（NDAA）襲擊果敢地區的安保營地和政府辦公樓，克欽獨立軍（KIA）也對運輸設施和軍事基地展開襲擊。他警告，軍方將展開反擊。

緬甸軍政府正面臨2021年奪權以來最大的軍事挑戰。緬北撣邦少數民族地方武裝組織與緬軍之間的嚴重衝突已持續一個星期。

敏昂萊：圖為2021年3月27日，緬甸國防軍總司令敏昂萊在內比都出席閱兵儀式。（Reuters）

德昂民族解放軍、緬甸民族民主同盟軍和若開軍（AA）結成的「三兄弟聯盟」10月27日向緬軍發動攻擊。他們星期四（2日）宣稱又奪下數十個據點和4座城鎮，並控制了緬甸通往中國的重要商貿通道。

德昂民族解放軍聲稱在南坎鎮附近奪下一個緬軍據點，軍方則發動空襲和發射炮火反擊。緬甸民族民主同盟軍則說，在果敢地區有所斬獲。緬軍發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）星期三（1日）承認，緬軍已失去中緬邊境戰略城鎮清水河的控制權。

與緬甸相鄰的泰國正設法營救162名受困緬北的泰國人。泰國首相賽塔（Srettha Thavisin）在社交媒體貼文說，一些泰國和其他國家公民因緬甸各方的衝突而受困，他已吩咐泰國駐緬甸大使館與當地政府合作，營救在當地的泰國公民。

大使館星期四晚說，當局正探討如何協助所有泰國人安全返回家園。

本文獲《聯合早報》授權轉載

