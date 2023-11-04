阿爾巴尼斯抵上海　時隔7年再有澳洲總理訪華　中國鋪紅地氈迎接

內地傳媒11月4日報道，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）4日下午抵達上海虹橋機場。



內地傳媒澎湃新聞報道，同機抵達的還有澳洲參加中國國際進口博覽會（簡稱進博會）的參展商等。

根據現場影片顯示，停機坪上鋪有紅地氈歡迎阿爾巴尼斯，現場也有小女孩向他獻花。他與小女孩簡短對話。

阿爾巴尼斯出訪前在澳洲達爾文市（Darwin）表示「這是七年來首次訪問我們的主要貿易夥伴，這是非常積極一步，我期待在訪問期間與習近平主席和李強總理有建設性的討論和對話。」

中國外交部之前在3日宣布，應中國國務院總理李強邀請，阿爾巴尼斯11月4日至7日訪問中國，並參加於上海舉行的第六屆中國國際進口博覽會。

澳洲總理訪華行程：6日晤習近平

澳洲廣播公司（ABC）3日報道，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）與貿易部長法雷爾（Don Farrell）會與阿爾巴尼斯一同出訪。

阿爾巴尼斯11月4日抵達上海後，5日會出席進博會，並參觀參與這次進博會的澳洲企業攤位。

習近平11月6日會在北京會見阿爾巴尼斯，全國人大委員長趙樂際也會跟這位澳洲總理見面。

11月7日，中國國務院總理李強會與阿爾巴尼斯舉行會晤，並共進午餐。