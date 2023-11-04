澳洲總理今起訪華　中國大使：中澳關係改善標誌性事件

中國駐澳洲大使肖千在《澳金融評論報》就澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）即將訪華發表署名文章。這是2016年以來澳洲總理首次訪華，對於鞏固雙邊關係發展勢頭具有重要意義。



阿爾巴尼斯11月4日至7日對中國進行正式訪問。

文章說，阿爾巴尼斯總理11月4日至7日訪華並出席第六屆中國國際進口博覽會。這是兩國關係的又一標誌性歷史性事件，對於中澳關係改善、維護和發展具有重要意義。

文章指出，阿爾巴尼斯總理的訪問適逢時任澳洲總理惠特拉姆（Edward Whitlam）訪華50周年。50年前，惠特拉姆以其理性、遠見、睿智為中澳建交和兩國關係發展作出歷史性貢獻。50年來，雙方交流合作不斷擴大，為兩國人民帶來重要福祉，中澳關係曾長期走在中國同發達國家關係前列。

文章稱，中澳業已形成經濟高度互補、利益深度交融的合作格局。中國是澳洲最大出口市場和進口來源國，兩國貿易額由1972年建交之初不足1億美元躍升至2022年的2209億美元。當前，愈來愈多的中國學生選擇在澳洲接受高等教育。2023上半年中國赴澳留學生達13.3萬人。中國堅持以中國式現代化為中國人民謀幸福、為世界提供新機遇。澳洲同樣致力於建設更加美好的未來（building a better future）。堅信兩國能夠繼續抓住時代機遇，不斷收穫合作碩果。

內文指出，去年以來，在雙方共同努力下，中澳關係實現企穩向好。今年是中澳「交流、對話與改善之年」。在兩國高層交往引領下，兩國外交、經濟、教育、議會、軍事、旅遊、地方等交流逐步恢復，各領域務實合作取得亮眼成績。澳洲的煤炭、原木、大麥等產品已重返中國市場。近期，中澳就彼此關切的葡萄酒、風塔等世貿爭端進行了友好協商，並達成妥善解決共識。上週，澳洲向中方返還流失文物藝術品與古生物化石，廣受兩國民眾矚目。中國和澳洲交往密切，民心相通，不以萬里為遠。

文章認為，當前，中澳關係處在再出發、再啟航的重要時刻。一個健康穩定的中澳關係符合兩國人民根本利益和共同願望。中澳雙方應着眼未來，更好實現互利共贏。中澳要從戰略高度和長遠角度出發，堅持相互尊重和正確認知，妥處分歧，超越穩定，不斷改善、維護和發展好兩國關係，為兩國人民帶來更多利益，為地區和平穩定與發展作出更多貢獻。相信中澳全面戰略夥伴關係必將行穩致遠，阿爾巴尼斯總理此次訪華必將為中澳迎接下一個50年奠定堅實基礎。