澳洲總理阿爾巴尼斯今訪華稱「非常積極一步」　澳媒列3重點

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）11月4日起訪問中國，是7年來澳洲總理首次訪華，他4日出訪前表示這次訪華是「非常積極一步」。澳媒4日則列出預計他與中方會談時會觸及的3大重點，包括貿易關稅、在中國被囚的澳洲公民及人權議題。



阿爾巴尼斯4日在澳洲達爾文市（Darwin）表示「這是七年來首次訪問我們的主要貿易夥伴，這是非常積極一步，我期待在訪問期間與習近平主席和李強總理有建設性的討論和對話。」

他又指「這是我們對與中國的關係採取耐心、謹慎和審慎態度的結果。」

2023年9月6日，澳洲總理阿爾巴尼斯出席在印尼雅加達舉行的第43屆東盟峰會時面露笑容。（Pool via Reuters）

澳洲特別廣播服務公司（SBS）4日指，預計阿爾巴尼斯此行與中方討論的第一個重點是貿易關稅，即讓貿易戰降級。報道指中方之前已取消部份針對澳洲產品如大麥的關稅，阿爾巴尼斯似乎也有信心中國將完全取消針對澳洲葡萄酒的關稅，並已暫停向世貿組織提出投訴。

報道談到另外兩個重點還有在中國被囚的澳洲公民及人權議題，其中澳洲華裔作家楊恆均的兒子已去信阿爾巴尼斯，希望對方爭取中方釋放楊恆均。

澳洲總理訪華行程：6日晤習近平

澳洲廣播公司（ABC）3日報道，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）與貿易部長法雷爾（Don Farrell）會與阿爾巴尼斯一同出訪。

黃英賢出訪前夕表示，坎培拉方面有意與北京建立新的穩定關係，但不會在區內糾紛或經濟脅迫等關鍵憂慮上讓步。

澳洲籍華裔記者成蕾（Cheng Lei，背向鏡頭者）在中國獲釋後，2023年10月11日返抵澳洲並與澳洲外長黃英賢（左）會面（Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) via REUTERS）

阿爾巴尼斯會在11月4日晚上抵達上海，然後在5日出席中國國際進口博覽會（簡稱進博會），並參觀參與這次進博會的澳洲企業攤位。

習近平11月6日會在北京會見阿爾巴尼斯，全國人大委員長趙樂際也會跟這位澳洲總理見面。

11月7日，中國國務院總理李強會與阿爾巴尼斯舉行會晤，並共進午餐。