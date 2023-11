澳洲總理阿爾巴尼斯今訪華稱「非常積極一步」　澳媒列3重點

澳洲總理阿爾巴尼斯(Anthony Albanese)11月4日起訪問中國,是7年來澳洲總理首次訪華,他4日出訪前表示這次訪華是「非常積極一步」。澳媒4日則列出預計他與中方會談時會觸及的3大重點,包括貿易關稅、在中國被囚的澳洲公民及人權議題。



阿爾巴尼斯4日在澳洲達爾文市(Darwin)表示「這是七年來首次訪問我們的主要貿易夥伴,這是非常積極一步,我期待在訪問期間與習近平主席和李強總理有建設性的討論和對話。」

他又指「這是我們對與中國的關係採取耐心、謹慎和審慎態度的結果。」

2023年9月6日,澳洲總理阿爾巴尼斯出席在印尼雅加達舉行的第43屆東盟峰會時面露笑容。(Pool via Reuters)

澳洲特別廣播服務公司(SBS)4日指,預計阿爾巴尼斯此行與中方討論的第一個重點是貿易關稅,即讓貿易戰降級。報道指中方之前已取消部份針對澳洲產品如大麥的關稅,阿爾巴尼斯似乎也有信心中國將完全取消針對澳洲葡萄酒的關稅,並已暫停向世貿組織提出投訴。

報道談到另外兩個重點還有在中國被囚的澳洲公民及人權議題,其中澳洲華裔作家楊恆均的兒子已去信阿爾巴尼斯,希望對方爭取中方釋放楊恆均。

澳洲廣播公司(ABC)3日報道,澳洲外長黃英賢(Penny Wong)與貿易部長法雷爾(Don Farrell)會與阿爾巴尼斯一同出訪。

黃英賢出訪前夕表示,坎培拉方面有意與北京建立新的穩定關係,但不會在區內糾紛或經濟脅迫等關鍵憂慮上讓步。

澳洲籍華裔記者成蕾(Cheng Lei,背向鏡頭者)在中國獲釋後,2023年10月11日返抵澳洲並與澳洲外長黃英賢(左)會面(Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) via REUTERS)