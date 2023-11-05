布林肯晤阿拉伯國家外長談以巴衝突　卡媒稱「雞同鴨講」

美國務卿布林肯（Antony Blinken）11月4日與阿拉伯國家外長會談，卡塔爾傳媒形容這是「非常困難的會議」。



布林肯4日與沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋、埃及和約旦外交部長，以及巴勒斯坦代表會面。半島電視台外交編輯貝斯（James Bays）表示：「他們不同意美國的立場。他們都呼籲立即停火。」

貝斯稱，儘管美國支持人道主義暫時停火以持續向加沙提供援助並讓外國人撤離的想法，但仍未能說服以色列同意此舉，「我認為國務卿（布林肯）在這裏面碰到真正的困難。（那就是）他要如何平衡他的言論。我認為你會在公開場合看到分歧。」

布林肯與阿拉伯領導人會面後表示「我們仍然堅定地致力於並專注於確保哈馬斯扣押的人質獲釋」。

他安曼與該區5位國家領袖會晤後出席新聞發布會，稱他們將努力阻止任何「國家和非國家行為者在這場衝突中開闢另一條戰線，或採取其他破壞穩定的行動」。

他重申需要推動更多的人道援助進入加沙，並讓身在加沙的外國人離開。

他稱美國認為停火將使哈馬斯保持現狀，並讓其重新集結並發動與10月7日類似的襲擊。

他說，華盛頓和阿拉伯國家都認為哈馬斯控制的加沙現狀不能繼續維持下去，他已與阿拉伯同行討論瞭如何為兩國解決方案制定更好的路徑。