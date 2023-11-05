美國：經美墨邊界偷渡入美中國人創新高

從美墨邊界進入美國的中國移民人數攀升至新高，引發美國部份人擔憂，移民中可能混有間諜。



數據顯示，在截至9月底的2023年財政年內，美國海關與邊境保護局（CBP）官員一共在南部的美墨邊境攔截2萬4080名中國公民，相等於2022年財年1970人的超過12倍。同2021年中國嚴厲實施新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情出入境控制和封城期間的323人比較，更是飆升73倍。

這些移民中，有許多是在穿越巴拿馬的達連峽口（Darien Gap）後，從聖迭戈（San Diego）邊境進入美國。

巴拿馬移民當局統計，中國人是穿過這個隘口的第四多群體，排在委內瑞拉、厄瓜多爾和海地人之後。

報道：美對南部邊境管控糟糕 潛在中國間諜混入美情況增

美國《紐約郵報》的報道指出，這趨勢進一步突顯美國對南部邊境控制的糟糕情況，同時也增加潛在中國間諜混入美國，藏匿在一般移民之中的擔憂。

美國彩虹獨立研究公司（IRIS Independent Research）的國安分析員格蘭特（Rebecca Grant）接受《新聞周刊》（Newsweek）訪問時指出：「那個邊境（對移民來說）顯然是個大機遇。那些人當中，有的是希望到這裏來過更好的生活，但我想也有一些是到這裏當間諜，至少會向國內進行報告。

「是一個人、100人、1000人？我們不知道，但我們不得不提出這個疑問，而這事實本身就令人震驚。」

中國移民多為役齡男 與中國共產黨和人民解放軍有關聯

美國眾議院國土安全委員會主席、共和黨眾議員格林（Mark Green）曾對6月份進入美國的中國移民潮敲響警鐘，指這些人大多為兵役年齡的男子，並與中國共產黨和人民解放軍有關聯。

國土安全部的發言人回應時說，當局會利用美墨邊界入境者的生物識別和背景訊息，來識別潛在的恐怖份子或罪犯，防止他們混入美國。

不過，格蘭特依然感到擔憂。她說：「我們知道中國正竭盡所能，通過所有的間諜活動來監視我們的軍事和高科技訊息……我們知道中國政府不是我們的朋友，所以這種移民人數的急劇上升，我認為它肯定會帶來潛在的國家安全風險。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

