美墨邊境現空前非法移民潮　或增拜登連任阻力

數以千計的移民近幾個月非法從墨西哥湧入美國境內，加州（California）和德州（Texas）的邊境城市都出現創紀錄移民潮，這可能給尋求連任的美國總統拜登（Joe Biden）帶來新的政治挑戰。



5月，拜登政府推出新的移民政策，防止移民非法入境，包括驅逐移民和禁止他們在5年內重新入境。新政策落實後，邊境的非法移民入境數曾一度驟減70%。

但在近段時間，加州聖地亞哥（San Diego）、德州埃爾帕索市（El Paso）和伊格爾帕斯（Eagle Pass）的非法移民數再創新高。墨西哥邊境城市蒂華納（Tijuana）則在過去幾週內，統計出65個國籍的外來移民；另有數百名移民非法從墨西哥華雷斯市（Ciudad Juarez）進入德州後，被美方邊防警拘捕。

▼移民偷渡的過程

為應對這波移民潮，德州簽署一項緊急聲明，以尋求額外的服務資金；美墨邊境的鐵路營運商則被迫停止運行列車。

執行政策難度高 移民潮捲土重來

移民政策研究所（Migration Policy Institute）負責人塞利（Andrew Selee，暫譯）說，雖然拜登政府採取一項明智的策略，但卻缺乏在邊境拘留和處理移民的能力，難以執行新政策所包含的嚴厲懲罰措施，導致移民潮捲土重來。

據悉，一些移民因非法入境被帶進美國出庭應訊，卻在開庭前被當局釋放，而不是被驅逐出境，這樣的「成功入境案例」導致更多移民爭相效仿。

本文獲《聯合早報》授權轉載

