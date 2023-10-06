拜登政府轉軚增建美墨邊境牆　放棄執行26項法律　兩黨齊轟

美國國土安全部10月5日公布，將放棄執行26項聯邦法律，以在德州（Texas）南部加建「邊境牆」，阻止非法移民人數再增加。總統拜登（Joe Biden）因此同時受到民主黨人和共和黨人的批評。



德州南部的斯塔縣（Starr County）將加建約32公里的邊境牆。路透社引述美國官員解釋，於美國前總統特朗普（Donald Trump）政府執政期間分配的資金，現在會被用於建造邊境牆，因為政府別無選擇。

官員說：「法律要求我們這樣做。這筆資金原定於2023年底到期，如果我們不使用它，我們就會違法。」官員表示，這筆錢不能用於其他任何用途。

拜登政府10月5日宣布放棄執行26項聯邦法律來加建邊境牆，包括《清潔空氣法》（Clean Air Act）、《安全飲用水法》（Safe Drinking Water Act）、《瀕危物種法》（Endangered Species Act）。

政府放棄執行這些法律可避免耗時審查，以及針對違反環境法的訴訟。

拜登10月5日稱，由於國會已為邊境牆撥款，他無法阻止。他指仍認為這種屏障不起作用。

英國廣播公司（BBC）10月6日稱，拜登同時受到民主黨人和共和黨人的批評，民主黨成員說邊境牆沒作用，而共和黨人批評拜登虛偽。