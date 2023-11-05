韓國男演員李善均供稱受騙　在不知情下吸毒

《上流寄生族》男星李善均及男團BIGBANG隊長G-Dragon（權志龍），先後因涉嫌吸毒遭警方立案調查。韓國媒體引述法律界消息指，李善均11月4日接受警方調查時，供稱被夜店女公關所騙，在不知情下吸食毒品。



韓聯社11月5日報道，李善均因涉嫌吸食大麻和依賴性精神藥品，於前一天前往仁川警察廳接受第二次審訊。李善均接受訊問時表示，自己被夜店公關A某所騙。A某沒有告訴他那是什麼，當時不知道她給的是毒品。

報道指出，此番話被解讀為，李善均事實上已承認吸毒，但全面否認自己明知故犯。李善均當日在調查結束後，曾向媒體表示已如實回答警方所有提問。但並未透露具體的陳述內容。

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韓聯社稱，李善均日前接受的初步驗毒和毛髮毒品檢測，結果均呈陰性。但警方上月28日進行首次傳訊時，對李善均的手機進行調查，並掌握了有關證據。警方將確認李善均所講的是否可信，不日再傳喚他調查。

當地警方的毒品犯罪調查科10月26日表示，一名醫生A男涉嫌免費提供毒品給李善均和G-Dragon，已依涉嫌違反毒品管制條例，對該醫生立案。不過警方就認為除了該名醫生A男之外，相信還有其他源頭提供毒品，目前正在擴大調查範圍。

韓國檢察廳有關人士30日進一步稱，對於李善均和歌手G-Dragon涉嫌吸毒的案件，再無其他藝人因此案接受調查。由於外界有傳其他藝人也牽涉此案，該人士為此作出否定。