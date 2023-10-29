李善均被警方約談　爆和G-Dragon染毒種類不同　刑責也會有影響

韓國演員李善均爆出染毒案，目前警方仍持續調查相關人員，就連G-Dragon（權志龍、GD）也涉入其中。韓媒爆料，偵辦本案的仁川警察廳今下午（28）日將約談李善均，這將是他爆發事件後首度公開現身，另外，李善均和GD涉嫌吸食的毒品並不同，刑責也會有所影響。



根據韓國毒品類管理法，政府將毒品氛圍是毒品類、大麻類、精神藥物類等，仁川警廳毒品犯罪搜查組調查李善均和GD時，以不同的毒品類管理法來偵辦，李善均為大麻和精神藥物類，GD則是毒品類，至於到底接觸那些毒品？警方並未多提。

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警方今下（28）午將正式傳喚李善均，透過檢驗來追查他是否染毒以及種類、次數。不過GD昨（27）日駁斥吸毒一事，並表示會積極配合相關機構調查、認真面對此事，但2人皆遭警方限制出境，看似凶多吉少。

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