以巴衝突結束後　趕走哈馬斯換上阿巴斯不一定是最佳答案

以軍正包圍加沙市，表明除非哈馬斯投降並釋放所有人質，否則戰爭不會停止。在消滅哈馬斯後，以色列與美國似乎已達成了共識，希望巴勒斯坦當局能重返加沙。



美國美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在11月5日與巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）會面，透露了相關情況，美國正為以巴戰爭結束打算。

在2006年的巴勒斯坦大選中，由哈馬斯支持的變革與改革黨獲勝，巴勒斯坦當局在加沙地帶的統治走向混亂。哈馬斯和阿巴斯帶領的法塔赫（Fatah）政治聯繫分裂，捲入武裝衝突。最終，巴勒斯坦當局被趕出了加沙地帶。

圖為11月5日，加沙中部的馬加齊（Maghazi）難民營被以軍轟炸後，一片狼藉。（Reuters）

自哈馬斯在加沙地帶掌權以來的這些年裏，巴勒斯坦當局在西岸地區並未有做出令人信服的表現，沒法為加沙帶帶來具實質意義的解決方案。許多巴勒斯坦人對巴勒斯坦當局的印象只有僵化且缺乏民主授權，他們能做到的就只是服從以色列及其國際支持者的要求，維持西岸地區一定的穩定。

智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）研究員布朗（Nathan Brown），對加沙未來的可能評估時指出，哈馬斯並不特別受歡迎，但問道加沙人民支持誰，在某種程度上並不重要。因為自2006年以來，巴勒斯坦人民沒有選擇領導人的真正發言權。一些國內外的利益鬥爭下，巧合地阻止了舉行有意義選舉的局面。

布朗表示，要解決加沙問題，以色列當局需要先改變其把西岸和加沙分離的長期政策，儘管這非常困難。而即使可能，巴勒斯坦當局仍然需要解決其不受歡迎的問題：「巴勒斯坦當局在保護人民免受以色列定居者攻擊方面一直很困難，而且因以色列扣留了從巴勒斯坦人民收集的數百萬美元稅收，其預算已經達到了崩潰的邊緣。」

多年來，嘗試在哈馬斯和巴勒斯坦當局之間進行和解一直以失敗告終，這反映了巴勒斯坦社會中更廣泛的分裂和緊張關係。即使哈馬斯被消滅，這種局面依然存在。這次的以巴衝突結束後，巴勒斯坦人民的前景仍然困難重重。