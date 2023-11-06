以軍包圍加沙城擬48小時內攻入　加沙地帶被一分為二

巴勒斯坦通訊社（WAFA）報道，加沙11月5日遭到以色列「前所未有的轟炸」。巴勒斯坦電訊公司Paltel表示，通信和網路服務第三度全面中斷。以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，加沙城已經被包圍，並已將加沙地帶一分為二。哈加里形容，戰事已進入重要階段。以色列傳媒報道，以軍將於48小時內進入加沙城。



哈加里表示，以色列空軍已在加沙北部投放超過150份傳單，並撥出2萬多通電話，敦促巴勒斯坦人在加沙城被入侵之前撤離。「我們的戰爭是針對哈馬斯，而不是針對加沙的平民，我們不會接受哈馬斯利用醫院來隱藏其恐怖設施。」

《以色列時報》報道，哈加里並向記者展示了視頻，展示哈馬斯成員利用醫院的地下隧道，然後從醫院向以色列軍隊開火。他還提供錄音，據稱是哈馬斯高層討論使用醫院燃料儲備。

以色列軍方表示，自以軍在加沙走廊進行地面攻擊以來，已襲擊2,500多個屬於巴勒斯坦武裝組織的目標，目標在兩天內開始地面入侵。但消息指出，以色列士兵將避免進入哈馬斯的地下系統，因假設內部已佈滿誘殺裝置。官員表示，根據目前的進攻計劃，以色列軍方將會謹慎推進，估計將持續數月至一年，甚至更長時間。

雖然以色列國防軍尚未下令士兵襲擊醫院，包括據信藏有哈馬斯高層人物的希法醫院（Al-Shifa Hospital），但以色列官員並不排除在那裡使用武力。