以巴衝突難止？ 被否決的和平努力
聯合國安理會10月25日就以巴局勢舉行緊急會議，美國、俄羅斯分別提交的兩份決議草案都未獲通過。這並不出人意外。
美國決議草案表決結果是10票贊成、3票反對、2票棄權。10票贊成來自美國及其盟國英國、法國、阿爾巴尼亞、日本，還有歐洲國家馬耳他與瑞士、非洲國家加蓬與加納，南美洲國家厄瓜多爾。投棄權票的兩個國家是南美洲的巴西及非洲的莫桑比克。投反對票的三個國家是中國、俄羅斯以及西亞的阿拉伯聯合酋長國。
中國其實也可投棄權票——在俄羅斯投反對票情況下，美國的決議草案通過不了。但中國投反對票，不僅基於與俄羅斯在國際事務中的「溝通協調」，還彰顯自己與美國「作對」的立場。對此次發生於加沙與以色列的衝突，中國實際上同情巴勒斯坦方面，並與眾多伊斯蘭國家立場相近。
俄羅斯目前仍與烏克蘭處於戰爭狀態，有一些論者認為它是以哈衝突的受益者。中國沒有向安理會提出自己的決議草案，但俄羅斯提出了，可見它想在呼籲停火方面積極扮演特定角色。俄羅斯表現出同情巴勒斯坦，或想借此改善它與阿拉伯國家乃至伊斯蘭世界的關係，並企圖扭轉俄烏戰爭爆發後在外交上的孤立局面。
至於俄羅斯的決議草案，表決結果是4票贊成、2票反對、9票棄權。贊成票來自中國、俄羅斯、阿聯酋、加蓬。值得注意的是加蓬，這個在8月30日剛發生軍事政變的國家，對兩個不同草案都投了贊成票。這種表現有些類似牆頭草。
阿聯酋對美國決議草案投反對票，並對俄羅斯決議草案投贊成票。此次以哈衝突爆發後，它其實不僅對以色列不滿，還對美國的以色列政策不滿。值得注意的是，2020年9月15日，以色列與阿聯酋、巴林等簽署了《亞伯拉罕協議》，其後以色列與阿聯酋等開展了經濟合作。
「阿克薩洪水」行動引發新一輪衝突後，阿聯酋選擇站在巴勒斯坦一邊，也願在聯合國安理會與俄羅斯、中國合作。還要指出的是，阿聯酋不僅贊成俄羅斯在以哈衝突中的立場，以後在俄烏戰爭問題上，它可能會採取對俄羅斯更友善的立場。
對俄羅斯決議草案投反對票的僅有美國與英國，比美國決議草案獲得的反對票還少。此次英國仍堅持與美國站在一起。不過在10月27日，對於由約旦代表阿拉伯國家集團提交的聯大決議草案，英國沒有追隨美國投反對票，而是投棄權票。
10月25日有九個國家包括法國、瑞士、阿爾巴尼亞、馬耳他、巴西、厄瓜多爾、加納、莫桑比克、日本對俄羅斯草案投棄權票。其中，巴西與莫桑比克對兩個決議草案都投了棄權票。巴西是南美大國、金磚國家之一，此前它在10月18日也曾提出一份決議草案，但遭到美國一票否決——理由是沒有提到以色列的自衛權。不過這次巴西並未以牙還牙，未對美國的決議草案投反對票。另外，它對俄羅斯的決議草案也未投反對票，而是棄權票——此前俄羅斯對巴西的決議草案同樣投棄權票。
還要提及的是，此前的10月16日，法國、日本曾對另一份俄羅斯提出的呼籲停火決議草案投下反對票，但九日後它們與巴西等一起，對俄羅斯決議草案投棄權票。如果將它們此次投票作為研判將來對以哈衝突立場的風向標，或可推知它們不會無條件站在以色列一邊。在10月27日，對於由約旦代表阿拉伯國家集團提交的聯大決議草案，日本仍投棄權票，但法國投下贊成票——這在西方大國中較為罕見。
美、俄兩份決議草案同日在安理會被否決，其實預告了要在加沙實現和平並不樂觀。目前以哈之間的衝突與大國矛盾聯繫在一起，安理會乃至聯合國大會不過是大國矛盾展現的場所。部分大國的立場也會有所變動。在此議題上，安理會五常原本分為兩大集團：西方國家美國、英國、法國與非西方國家俄羅斯、中國。但法國的立場表現出可變性，而英國的立場實際上也非一成不變。
美國堅持站在以色列一邊，阻止安理會通過防止以色列進攻加沙的決議。在其提交的決議草案中，美國提到了自衛權，可以理解為戰爭權，尤其是以色列通過戰爭推翻哈馬斯對加沙統治（甚至消滅哈馬斯）的權力。至於提出偏向巴勒斯坦方面決議草案的俄羅斯，則邀請了哈馬斯運動政治局成員阿布·馬爾祖克（Mousa Mohammed Abu Marzook）訪問莫斯科。俄羅斯以後應還會同哈馬斯展開合作，而哈馬斯的反以軍事行動，其實符合其戰略利益。普京應不希望看到哈馬斯在加沙的統治終結，更不希望看到它被徹底消滅。
作者林原是旅加時評人、軍事史研究者