以巴衝突難止？　被否決的和平努力

聯合國安理會10月25日就以巴局勢舉行緊急會議，美國、俄羅斯分別提交的兩份決議草案都未獲通過。這並不出人意外。



美國決議草案表決結果是10票贊成、3票反對、2票棄權。10票贊成來自美國及其盟國英國、法國、阿爾巴尼亞、日本，還有歐洲國家馬耳他與瑞士、非洲國家加蓬與加納，南美洲國家厄瓜多爾。投棄權票的兩個國家是南美洲的巴西及非洲的莫桑比克。投反對票的三個國家是中國、俄羅斯以及西亞的阿拉伯聯合酋長國。

中國其實也可投棄權票——在俄羅斯投反對票情況下，美國的決議草案通過不了。但中國投反對票，不僅基於與俄羅斯在國際事務中的「溝通協調」，還彰顯自己與美國「作對」的立場。對此次發生於加沙與以色列的衝突，中國實際上同情巴勒斯坦方面，並與眾多伊斯蘭國家立場相近。

2023年10月24日，美國紐約聯合國安理會會議上，美國國務卿布林肯就以巴衝突發表講話。（REUTERS）

俄羅斯目前仍與烏克蘭處於戰爭狀態，有一些論者認為它是以哈衝突的受益者。中國沒有向安理會提出自己的決議草案，但俄羅斯提出了，可見它想在呼籲停火方面積極扮演特定角色。俄羅斯表現出同情巴勒斯坦，或想借此改善它與阿拉伯國家乃至伊斯蘭世界的關係，並企圖扭轉俄烏戰爭爆發後在外交上的孤立局面。

至於俄羅斯的決議草案，表決結果是4票贊成、2票反對、9票棄權。贊成票來自中國、俄羅斯、阿聯酋、加蓬。值得注意的是加蓬，這個在8月30日剛發生軍事政變的國家，對兩個不同草案都投了贊成票。這種表現有些類似牆頭草。

阿聯酋對美國決議草案投反對票，並對俄羅斯決議草案投贊成票。此次以哈衝突爆發後，它其實不僅對以色列不滿，還對美國的以色列政策不滿。值得注意的是，2020年9月15日，以色列與阿聯酋、巴林等簽署了《亞伯拉罕協議》，其後以色列與阿聯酋等開展了經濟合作。

「阿克薩洪水」行動引發新一輪衝突後，阿聯酋選擇站在巴勒斯坦一邊，也願在聯合國安理會與俄羅斯、中國合作。還要指出的是，阿聯酋不僅贊成俄羅斯在以哈衝突中的立場，以後在俄烏戰爭問題上，它可能會採取對俄羅斯更友善的立場。

阿聯酋大使努塞貝 (Lana Zaki Nusseibeh) 於2023年10月25日在美國紐約聯合國總部舉行的安理會關於以色列和哈馬斯之間衝突的會議上投票。 (REUTERS)

對俄羅斯決議草案投反對票的僅有美國與英國，比美國決議草案獲得的反對票還少。此次英國仍堅持與美國站在一起。不過在10月27日，對於由約旦代表阿拉伯國家集團提交的聯大決議草案，英國沒有追隨美國投反對票，而是投棄權票。

10月25日有九個國家包括法國、瑞士、阿爾巴尼亞、馬耳他、巴西、厄瓜多爾、加納、莫桑比克、日本對俄羅斯草案投棄權票。其中，巴西與莫桑比克對兩個決議草案都投了棄權票。巴西是南美大國、金磚國家之一，此前它在10月18日也曾提出一份決議草案，但遭到美國一票否決——理由是沒有提到以色列的自衛權。不過這次巴西並未以牙還牙，未對美國的決議草案投反對票。另外，它對俄羅斯的決議草案也未投反對票，而是棄權票——此前俄羅斯對巴西的決議草案同樣投棄權票。

還要提及的是，此前的10月16日，法國、日本曾對另一份俄羅斯提出的呼籲停火決議草案投下反對票，但九日後它們與巴西等一起，對俄羅斯決議草案投棄權票。如果將它們此次投票作為研判將來對以哈衝突立場的風向標，或可推知它們不會無條件站在以色列一邊。在10月27日，對於由約旦代表阿拉伯國家集團提交的聯大決議草案，日本仍投棄權票，但法國投下贊成票——這在西方大國中較為罕見。

美、俄兩份決議草案同日在安理會被否決，其實預告了要在加沙實現和平並不樂觀。目前以哈之間的衝突與大國矛盾聯繫在一起，安理會乃至聯合國大會不過是大國矛盾展現的場所。部分大國的立場也會有所變動。在此議題上，安理會五常原本分為兩大集團：西方國家美國、英國、法國與非西方國家俄羅斯、中國。但法國的立場表現出可變性，而英國的立場實際上也非一成不變。

由左至右：伊朗副外交部長卡尼、俄羅斯副外交部長兼普丁中東問題特使博格丹諾夫和哈馬斯國際關係負責人阿布·馬爾祖克於2023年10月26日在莫斯科舉行三方會議。（哈馬斯telegram）

美國堅持站在以色列一邊，阻止安理會通過防止以色列進攻加沙的決議。在其提交的決議草案中，美國提到了自衛權，可以理解為戰爭權，尤其是以色列通過戰爭推翻哈馬斯對加沙統治（甚至消滅哈馬斯）的權力。至於提出偏向巴勒斯坦方面決議草案的俄羅斯，則邀請了哈馬斯運動政治局成員阿布·馬爾祖克（Mousa Mohammed Abu Marzook）訪問莫斯科。俄羅斯以後應還會同哈馬斯展開合作，而哈馬斯的反以軍事行動，其實符合其戰略利益。普京應不希望看到哈馬斯在加沙的統治終結，更不希望看到它被徹底消滅。

作者林原是旅加時評人、軍事史研究者

