OpenAI首次開發者大會即將開鑼　指出人工智能新方向

ChatGPT製造商OpenAI在美國時間的11月6日舉行首次的開發者大會，預料將在會上宣布推出更先進的產品，讓其人工智能（AI）變得更強大。OpenAI目標不再只是提供客戶消費品，而是成為熱門開發者平台的供應商。



開發者大會在三藩市市政廳附近的一個會場舉行，吸引了來自世界各地數以百計的開發商參加。

OpenAI在寂寂無聞多年後，於2022年11月發布ChatGPT，開啟了生成式AI熱潮，成為矽谷新寵兒。在微軟（Microsoft）數十億美元的支持下，OpenAI發展成熟，成為今天許多文字的默認生成式AI。ChatGPT應用範圍廣闊，能協助用戶寫筆記、寫合約、寫論文、甚至能寫一整本小說。

ChatGPT為應用AI帶來了變革，製作公司OpenAI將如何繼續發展？（Reuters）

OpenAI成為了世上最頂尖且最受歡迎的AI企業，旗下的GPT系列產品用戶高達15億，佔全世界人口20%，增長速度為之驚人。這次開發者大會備受矚目。

為開發者降低成本

OpenAI將在這次大會上，宣布其未來發展方向。其中一個會是降低開發者的成本，並提高開發速度。成本削減對開發商而言十分重要，因為利用AI開發和建立可持續業務時，使用OpenAI模型的開支可能迅速增加。

OpenAI還預計推出新的視覺功能，能夠分析圖像並對其進行描述，從而讓開發者能把新AI應用到更多地方，包括娛樂、醫學等。除了公佈新的AI產品之外，相信OpenAI還會宣布針對其最先進的模型GPT-4能力進行優化更新。

網上已流出更新資訊

網絡資訊與程式綜合網Search Engine Journal引述一些網上已流出的更新資訊，包括ChatGPT可以連接Google Drive及Ｍicrosoft 365的檔案，還有新模型Gizmo V8。據悉Gizmo V8可讓開發者更容易地建造屬於自己的GPT AI。

這些更新預示着利用AI的公司將進入一個成本效益和創新的時代，重塑AI在業務和發展中的應用格局。