以色列圍城加沙矢言殲滅哈馬斯　美國眾院援以法案參院說不｜最新

以巴爆發近50年來最大的衝突事件，巴勒斯坦極端組織哈馬斯10月7日從加沙發射火大批箭突襲，並派武裝分子越界滲透以境，俘虜及殺害平民和士兵，以色列8日宣戰，經過數週對境內外目標進行「清掃式」襲擊後，開始加大地面攻勢。



當地時間3日較早時，以色列繼續對加沙地帶發動空襲。加沙的死亡人數已上升至至少9,061人。 以色列已有1,400多人被殺。 自地面入侵開始以來，以軍19名士兵陣亡。

以色列軍方稱已包圍加沙城，並正在向前推進，發言人補充說，儘管國際社會施加壓力，停火一事尚未納入考量。

以下是香港01為您彙整有關戰事最新消息：

・敘利亞媒體稱，當地時間2日晚，位於敘利亞東北部哈塞克省（Hasakeh）一處美軍基地發生爆炸，或遭無人機襲擊。

・伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）3日較早時稱，以色列正在變得「無助和困惑」，因為它繼續在加沙地帶以及在約旦河西岸採取流血軍事行動。

哈梅內伊向以色列人說，以色列稱擔心人質在哈馬斯手上，同時又炮擊可能關押俘虜的地區，這是在向以色列民眾「撒謊」。

他補充說，「如沒美國的支持」，以色列「將在幾天內『收聲』」。

・以色列連續幾天對加沙難民營發動空襲，傷亡慘重。聯合國稱有4個避難所在襲擊中受到破壞。

加沙稱以軍攻擊布賴傑（Bureij ）難民營，至少15人死。加沙民防部門發言人稱，有一座住宅大樓被擊中，居民指有數十人被埋在廢墟下。

除了轟炸布賴傑，以色列當日也連續第三天空襲加沙最大的賈巴利亞（Jabalia）難民營，攻擊位置包括聯合國開辦的學校附近，造成至少27人死亡、數十人傷。

巴勒斯坦傳媒報道，以色列連續第3天轟炸賈巴利亞難民營。報道說，以軍戰機向難民營的一間學校發射導彈，導致27人喪生。

巴勒斯坦當局指賈巴利亞難民營受襲，有195人死亡、120人失蹤，另至少777人受傷。

另一方面，傑寧（Jenin）難民營受襲，增至4死。半島電視台稱，據稱是以色列特種部隊發動突襲，試圖在難民營郊區逮捕某人。他們進行臥底行動，但在傑寧被武裝分子發現，隨後發生槍戰。

圖為黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉曾發表針對美國的電視講話。（Reuters）

・在黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）將在當地時間3日發表講話之際，黎巴嫩真主黨和以色列在過去幾個小時交火

這將是納斯魯拉在7日以巴戰爭爆發以來的首次發表講話。

以軍在聲明中表示，2日襲擊「黎巴嫩真主黨的一系列恐怖主義目標」。

自10月7日哈馬斯對以色列發動攻擊以來，以色列和真主黨一直在以黎嫩邊境交火。這被認為是自2006年戰爭以來兩國邊境地區最致命的衝突升級。

・哈馬斯回應以軍稱已經包圍了加沙城。不久之後，哈馬斯旗下武裝團體卡桑旅（Ezzedine al-Qassam Brigades，又稱艾茲丁卡薩姆旅）表示，加沙將成為以色列的「詛咒」，入侵的士兵將「被裝進黑袋子」回家。

．以巴戰爭持續之際，美國務卿布林肯（Antony Blinken）頻頻外訪，包括自7日以來第三次訪問中東，行程包括以色列及約旦。 他11月2日表示，訪問以色列期間將討論應採取的「具體步驟」，以最大程度地減少對加沙平民的傷害。華府仍拒絕呼籲停火。

・聯合國專家11月2日呼籲在加沙實行人道主義停火，稱當地民眾面臨「種族滅絕的嚴重風險」。

・約旦外交大臣薩法迪（Ayman Safadi）表示，他4日與布林肯會面時敦促停火，同時指責以色列轟炸平民以「圍城」時犯下戰爭罪行。

圖為美國眾議院議長約翰遜2023年10月25日在美國會大樓當選後宣誓就職。（Reuters）

・美國眾議院2日通過共和黨提出、向以供援143億美元的法案，遭到民主黨和白宮反對，普遍被認為將無法在參院過關。

這是眾院新議長約翰遜（Mike Johnson）上任後便提出的法案，最終以226票贊成、196票反對通過——投票贊成者大多是共和黨人。

這法案將對以援助以及削減國稅局開支捆綁在一起，同時沒包括對烏克蘭的援助，因此總統拜登（Joe Biden）稱將否決，由民主黨控制的參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也說不會將這法案付識諸表決。

拜登已要求國會批准另一更廣泛、總值1060億美元的「緊急支出法案」，當中包括為以色列、台灣和烏克蘭提供資金以及人道援助。但隨着參眾兩院之間爭拗不休，任何緊急支出法案或需時數週才能獲得批准。