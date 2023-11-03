黎巴嫩真主黨領袖警告以色列：兩國戰線上什麼都可能發生

自10月7日巴勒斯坦極端組織哈馬斯對以色列發動攻擊以來，以色列和黎巴嫩真主黨一直在以黎嫩邊境交火。這被認為是自2006年戰爭以來兩國邊境地區最致命的衝突升級。



黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah，又譯納斯瑞拉）11月3日發表電視講話，這是他在10月7日以巴戰爭爆發以來的首次就事件公開發表意見。他稱自10月8日起，真主黨已參與這場戰鬥。

否認事先知情

納斯魯拉稱，如他們想尋求進行一場完全合法的戰鬥，沒什麼能比得上與猶太復國主義者的戰鬥。

納斯魯拉否認對哈馬斯的行動事先知情，稱沒人知道哈馬斯計劃於10月7日發動襲擊。他說發起這次行動的決定完全是巴勒斯坦人作出的，哈馬斯的所有者在此事瞞着所有人。

納斯魯拉說這場戰鬥完全是關於巴勒斯坦和巴勒斯坦人民的，與任何地區問題無關。

黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）自2023年10月7日以巴戰爭開始以來首次就事件發表講話。圖為2023年11月3日，黎巴嫩貝魯特南郊播放他的講話內容。他是在一個未被說明的地點發表講話。（REUTERS）

讚揚哈馬斯襲擊

納斯魯拉形容10月7日的襲擊在以色列引發「地震」。「阿克薩洪水」（Al-Aqsa Flood）之戰突顯以色列在戰略和軍事上的脆弱性和弱點，所以美國在襲擊開始時就派遣軍艦前往地中海。

他稱哈馬斯發動襲擊的決定是正確、明智和勇敢的，而且時機恰當。

納斯魯拉稱以色列現在犯下的最大錯誤之一是設定無法實現的目標。以軍1個月來未能取得任何軍事成就，以色列只能通過談判解救人質。

納斯魯拉批評說，美國對以色列襲擊加沙負有「直接責任」。他稱哈馬斯決定襲擊伊拉克和敘利亞的美軍基地是明智的。

他說，加沙這次情況與以往的戰爭不同，這是一場決定性的戰鬥。他說有兩個目標，首先停止對加沙的侵略，其次是哈馬斯和加沙取得勝利。他稱加沙取得勝利符合黎巴嫩、敘利亞和埃及的利益。

黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）自2023年10月7以巴戰爭開始以來首次就事件發表講話。圖為2023年11月3日，黎巴嫩貝魯特南郊一處播放他的講話內容。他是在一個未說明的地點發表講話。（REUTERS）

暗示反以軸心形成

他在講話中感謝在也門和伊拉克的組織，它們是所謂的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的一部份，包括向駐敘利亞和伊拉克美軍開火的伊拉克什葉派穆斯林民兵，以及向以色列發射無人機的也門胡塞武裝。

納斯魯拉說阿拉伯和伊斯蘭國家至少應不遺餘力地努力阻止以色列對加沙的侵略。他呼籲阿拉伯國家切斷與以色列的聯繫。

他說，任何想要阻止地區戰爭持續的人，必須迅速停止對加沙的侵略。

黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）自2023年10月7日以巴戰爭開始以來首次就事件發表講話。圖為2023年11月3日，黎巴嫩貝魯特南郊一處播放他的講話內容，他的支持者在台下舉起他的照片。（REUTERS）

向美軍放話

納斯魯拉說稱真主黨告訴美國，那些在20世紀80年代初在黎巴嫩擊敗他們的人仍然活着。他們已爲美國軍艦做好了充分準備，美國戰艦並不能嚇倒他們。

他說，就像2006年美國試圖消滅真主黨，但最後還是失敗一樣。

他說，真主黨在黎巴嫩戰線上的所有選擇都是開放的。黎巴嫩局勢升級取決於加沙情況和以色列在加沙的行動。他說，如以色列對黎巴嫩進行先發制人的行動，那將是其歷史上最大的錯誤。

他說，每天持續的邊境襲擊使以色列不敢發動戰爭。

他說在黎巴嫩戰線上什麼事情都可能發生，所有可能性都存在。他說：「我們必須爲未來的所有可能性做好準備，」他說對黎巴嫩而言，在黎巴嫩邊境附近攻擊以色列是件大事，而且非常重要，目前力度還不夠。