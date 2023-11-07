WeWork共享辦公室宣告破產　470億美元初創巨企隕落

共享辦公空間公司WeWork在11月6日向新澤西聯邦法院提交破產保護令申請，一家曾擁有470億估值的企業，最終走向破產。



WeWork在申請破產保護令中，表示已與絕大多數有擔保債券持有人達成協議，並打算裁減非營運的租約。根據破產文件，公司的負債範圍為100億至500億美元。

WeWork執行主席托利（David Tolley）發表聲明：「我非常感謝我們的金融利益相關者的支持，大家的共同努力強化了我們的資本結構，並加快了重組協議這一過程。我們堅持投資我們的產品、服務和世界一流的員工團隊，以支持我們的社區。」

WeWork在過去幾年經歷了最引人注目的企業崩潰事件之一。該公司在2019年估值高達470億美元，並獲得軟銀（Softbank）的巨額融資，但因上市失敗引發一連串的負面事件，市值不斷下跌。

2021年WeWork通過一家特殊目的收購公司上市，但新冠疫情爆發拖累了公司重整步伐，因為許多公司突然終止了租約，隨之而來的經濟衰退更讓WeWork陷入苦困。

WeWork在8月的監管文件披露中，提到面臨破產的可能性。

根據監管文件顯示，公司在世界各地的777個位置，租用了數百萬平方尺的辦公空間。WeWork表示有意裁減一些未有租出的非營運租約。