WeWork共享辦公室宣告破產　一隻獨角獸暴起暴落的故事

WeWork在月11月6日向向新澤西聯邦法院提交破產保護令申請，正式宣告破產。在2019年公司估值一度高達470億美元，但在公司停牌前市值僅4,408萬美元。儘管WeWork的經營方式早已受人質疑，淪落至破產仍令人驚訝。



WeWork在2010年於美國成立，是共用工作空間經營模式的創始者。公司在初期的發展迅速，並得到了市場的青睞。WeWork不僅擁有自己的辦公大樓，落戶紐約商業地段，更成功進軍世界，在包括中國大陸與香港在內多個地方設立基地。伴隨過去十年各種共享經濟的發展，WeWork是其中的佼佼者。。

建造高級辦公室後租出，WeWork共享辦公室的概念取得了一定成功。圖為WeWork的一個辦公室示範。（WeWork官網）

今天回首，WeWork的惡夢是在2019年招股IPO時開始，但實質早在2015年WeWork發表用以吸引投資者的文件時，人們就意識到公司的商業模式成本高昂，難以盈利。

摒除WeWork共同創辦人亞當紐曼（Adam Neumann）的脫序私人生活行徑，WeWork實質是披着科技初創名義的一間房貸公司。把商業大廈租用或購置回來，翻新後分間再租出，經營模式容易被複製，擴張速度過快也是市場所憂慮的。或許紐曼早已意識到這個問題，所以希望趁招股IPO的機會，拓展除共享辦公室以外的經營模式。紐曼甚至成功說服軟銀（SoftBank）的孫正義注資，公司估值一度超逾400億美元。

然而，隨着上市受到媒體關注，必要的債務公開、公司管理不善遭揭露、紐曼被發現挪用公司資金、吸毒等的行為曝光以後，外界發現WeWork經營充滿破綻，公司的估值遠遠沒有470億那麼多。WeWork在2019年9月宣布撤回IPO，紐曼辭去CEO的位置，並放棄了多數投權，一連串戲劇性的事件讓WeWork股值大跌至80億美元左右，瞬間蒸發近400億。

新冠肺炎推倒最一根稻草

在一陣大起大落後，WeWork通過公司內部改革，花了一年的時間重新整頓稍為好轉，甚至在2021年透過與一家特殊目的收購公司（SPAC）合併方式上市，但依舊沒有擺脫混亂情勢。因為2020年新冠肺炎出現令一切變得更糟糕：疫情下因封城關係轉用遙距工作，許多企業退租，加上隨後經濟下滑，WeWork背負沉重債務狀況愈來愈嚴重。

為於美國加州聖地亞哥的商業大樓，WeWork佔了其中6層。（Google地圖）

根據《華爾街日報》的報導，截至2023年3月份的季度，WeWork的收入為8.49億美元，比去年同期增長11%。該季度，WeWork的自由現金流為1.56億美元，現金儲備為2.95億美元。2.95億美元看似不是一筆細數目，但對一間在繁華地段摩天商業大廈擁有多層大樓，從事房地產租賃事業的公司來說，WeWork最近的財報暴露着其脆弱的狀況。

標準普爾在2021年3月將WeWork的信用評級下調了三個檔次，降至CC。WeWork的困境反映了投資者對企業長期可持續性和商業模式的關注。當一家公司無法實現其承諾，或者其商業模式面臨挑戰時，投資者通常會對其失去信心，導致投資撤離，WeWork正好陷入了這惡性循環。

WeWork在8月8日發表聲明，指對對集團持續營運能力存在極大疑問（substantial doubt），這是一間企業面臨破產的最後警告。公司期望疫情恢復可讓業務改善，然而最終還是事與願違，最終破產收場。

WeWork在世界各地的777個地方，租用了數百萬平方尺的辦公空間。WeWork表示有意裁減一些未有租出的非營運租約，以維持有限度的服務，重組債務。