IMF訪華團隊：中國2023年GDP增長5.4%　2024年放緩至4.6%

俄衛網11月7日報道，國際貨幣基金組織（IMF）訪華團隊表示，中國經濟有望實現政府2023年的增長目標，反映出新冠疫情後的強勁復蘇，預計實際GDP在2023年將增長5.4%，2024年將放緩至4.6%。



據國際貨幣基金組織中文主頁發布的消息，10月26日至11月7日，國際貨幣基金組織（IMF）赴中國代表團團長錢德拉（Sonali Jain-Chandra）女士率領團隊訪問中國，並與中方開展2023年第四次磋商討論。

消息指，代表團與中國政府及中國人民銀行的高層官員、私人部門代表、學界人士進行富有建設性的討論，就經濟前景、改革進展和挑戰以及政策應對措施交流意見。

錢德拉在訪問結束時發表的聲明中說：「過去幾十年裏，中國的經濟增長超過類似發展水平的其他國家，自2000年以來每年增長8%以上，生活水平顯著提高，極端貧困得以消除。然而，中國近年來依靠信貸拉動的經濟增長伴隨着失衡不斷擴大和脆弱性日益上升。過高的家庭儲蓄被用於為回報不斷下降的基礎設施和住宅投資提供資金，導致債務水平高企。」

關於中國經濟發展問題，她說：「中國經濟有望實現政府2023年的增長目標，反映出新冠疫情後的強勁復蘇。預計實際GDP在2023年將增長5.4%，2024年將放緩至4.6%，原因是房地產行業持續疲軟、外部需求低迷。相比10月《世界經濟展望》的預測值，目前2023年和2024年的預測值均上調了0.4個百分點，原因是第三季度的增長表現強於預期以及最近發佈的一系列政策。隨着產出缺口持續縮小，預計到2024年底，核心通脹將升至2.1%。從中期來看，由於生產力疲軟和人口老齡化的不利影響，預計經濟增速到2028年將逐漸下降至3.5%左右。」