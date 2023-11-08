烏克蘭軍方總司令顧問慶生變忌日　收「爆炸」禮物身亡

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valery Zaluzhny）11月6日稱，他的一名親密顧問在生日當天收到一枚偽裝成禮物的手榴彈，打開「試玩」時引發爆炸身亡。



扎盧日內6日在Telegram上表示，「我的副手兼親近好友奇斯蒂亞科夫少校（Major Gennadiy Chastiakov，暫譯）不幸地在生日當天遇害身亡，他一件禮物中的一個不明爆炸裝置引發爆炸。」

烏克蘭內政部長克利緬科（Ihor Klymenko）發聲明稱，事發時奇斯蒂亞科夫向13歲兒子展示一個裝有多個手榴彈的禮物盒，他兒子拿起涉事手榴彈轉動保險環，奇斯蒂亞科夫隨即奪去手榴彈、拉開鐵環，引發「悲劇性爆炸」。

克利緬科指，警方已確認向奇斯蒂亞科夫送出手榴彈的同僚身份，並繳獲兩枚類似手榴彈。正調查事件。警方指，他的兒子亦受重傷。

《衛報》7日報道，《烏克蘭真理報》引述奇斯蒂亞科夫妻子稱，涉事手榴彈放在她丈夫帶回家的禮物袋內。部份報道指，該枚可引爆的手榴彈混在外形相似的新穎禮物之間。

奇斯蒂亞科夫身後遺下4名子女。扎盧日內稱，自俄烏開戰以來，奇斯蒂亞科夫一直「將自身性命完全奉獻給烏克蘭武裝部隊並對抗俄羅斯侵略」。