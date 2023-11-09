韓國仁川機場搬運工撬行李　2年偷約222萬港元財物　2組密碼高危

韓國警方11月8日公布，仁川國際機場一名航空公司承包商行李搬運工約2年來多次撬開乘客的行李箱，偷走價值約3.73億韓圜（約222萬港元）的現金及財物。當中使用2組密碼的行李箱特別容易成為他的目標。



韓聯社網站11月8日稱，這名41歲的行李搬運男工人已於11月4日被捕。他被指在2021年11月至2023年10月6日期間，逾200次撬開乘客的行李箱偷走約3.73億韓圜財物。除珠寶和現金外，被盜財物也包括價值約4,000萬韓圜（約23.8萬港元）的名牌手袋，以及價值約800萬韓圜（約4.8萬港元）的名牌服飾。

2組密碼高危

他被指在將行李運上飛機的過程中，趁同事稍作休息或是自己進行最後檢查時犯案。他以頭等艙及商務艙乘客的行李箱為目標，會嘗試用0000或1111解開行李箱的密碼鎖，若成功打開就會從中偷竊。他其後將贓物包在工作服內，裝作是要洗的衣物帶出機場。

行李：圖為2022年7月7日，乘客拖着行李箱抵達德國柏林勃蘭登堡機場。（Getty）

警方2022年3月首次接獲乘客報案，後來陸續出現逾10宗類似報案。警方調閱閉路電視影片以及查看航空公司員工名單後，拘捕行李搬運男工人。

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