女乘客為慳飛機行李超重費「把6公斤衣服穿上身」 地勤這樣處理
撰文：聯合新聞網
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澳洲一名女子在準備搭機時，由於行李超重，於是出奇招乾脆把衣服全都穿上身，不過還是被地勤攔了下來。
據《紐約郵報》（New York Post）報道，19歲的阿德瑞娜日前跟朋友一起到墨爾本旅行，旅行結束後準備搭機返家時，卻發現自己的行李超重6公斤。
為省65美元超重費把6公斤衣服穿上身（點擊放大瀏覽）：
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阿德瑞娜跟朋友還是拖着爆滿的行李箱到機場搭機，希望不要被地勤人員發現，不過卻事與願違。
地勤人員秤完行李後告訴兩人行李超重，必須要付65美元的超重費，所以兩人只好在現場開始想辦法減輕行李重量。
阿德瑞娜說自己靈機一動，想說只要把東西全都穿在身上，應該就可以避免行李過重，所以他們就開始把行李箱中的衣服褲子都拿出來往身上穿，就連iPad都想辦法塞在褲子裏面。
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阿德瑞娜說自己穿了6件衣服加上外套，還有9件塞在寬鬆的褲管裏，讓她看起來「跟熊沒兩樣」。整理到後來，行李箱裏面只剩兩雙鞋、一個包包和幾雙襪子。
不過兩人的小聰明當然沒有過關，地勤告訴她們依然要付超重費，而且因為兩人已經耽擱到飛機起飛的時間，也來不及把衣服脫下來，所以就這樣穿着所有衣服搭上飛機。
捷星航空（Jetstar Airways）發言人受訪時表示，雖然兩人的方法很有趣，但每位乘客的隨身攜帶行李限制都是一樣的，他們需要確保檢查行李的過程是公平的，並確定所有乘客都有足夠的置物空間。
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